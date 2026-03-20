Apple представила фоновые улучшения безопасности для iPhone, iPad и Mac

Apple представила новую функцию Background Security Improvements — фоновые улучшения безопасности для iOS, iPadOS и macOS.





Система позволит пользователям получать небольшие улучшения безопасности между полными обновлениями ОС. В Apple отмечают, что функция будет поддерживаться, начиная с iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1.

Улучшения безопасности будут охватывать Safari, фреймворк WebKit и другие системные библиотеки, которые можно будет обновить не дожидаясь полного релиза новой версии ОС. Apple будет публиковать информацию об улучшениях по датам, включая исправленные компоненты и информацию о CVE, где это может быть применено.

На устройствах функция будет отображаться в разделе «Конфиденциальность и безопасность», где пользователи смогут включить автоматическую установку исправлений. В случае если функция не активирована, изменения будут установлены вместе с одним из последующих обновлений ПО.





В Apple также отмечают, что все связанные с Background Security Improvements компоненты были перемещены в криптографически защищенные образы дисков, хранящиеся в загрузочном томе. В компании подчеркивают, что их можно обновить с помощью бинарных патчей. Это позволяет загружать часть безопасных данных без необходимости ресурсоемкого процесса, когда происходит полное обновление ОС.

В частности, в macOS исправления, связанные с Safari, активируются после перезапуска браузера без необходимости полной перезагрузки системы. Обновления также не расходуют столько заряда батареи, сколько требует полное обновление ОС.

Фоновые улучшения безопасности также могут быть удалены в случае, если какое-то из них вызывает критические сбои или связано с проблемой совместимости. В Apple предупреждают, что в некоторых случаях оставляют за собой право удалить Background Security Improvements с устройств с использованием механизма автоматического обновления ПО. Для управляемых устройств приложения управления мобильными девайсами могут контролировать автоматическую установку и сообщать об установленных версиях фоновых улучшений безопасности.

Источник: NotebookCheck