Революции не будет: Apple сталкивается с проблемами в разработке iPhone 20

По сообщениям инсайдеров, Apple сталкивается с многочисленными проблемами в разработке iPhone 20, который должен выйти в следующем году.





2027 год ознаменует 20-летие с момента выхода первого iPhone. К этой дате Apple планировала выпустить действительно революционный смартфон с цельным стеклянным корпусом, однако технические трудности могут помешать этому. Многочисленные утечки указывают, что компания стремилась достичь безрамочного дизайна с модулем Face ID под дисплеем и датчиком фронтальной камеры.

Революционный дизайн предусматривал безрамочный дисплей типа «водопад», со всех сторон изогнутый по краям, соединяясь с рамкой. Однако, как отмечает инсайдер Fixed Focus Digital в китайской соцсети Weibo, Apple столкнулась с проблемами в попытках переместить датчики под дисплей. Инсайдер отмечает, что компания все еще далека от настоящего полноценного дисплея и продолжит использовать меньшие и рамочные.

Это указывает, что iPhone 20 вряд ли получит кардинально новый дизайн. Если Apple не удастся решить проблемы с размещением датчиков под экраном, вряд ли пользователям стоит ждать уменьшения динамического островка в будущих iPhone 18 Pro, в которых изначально также планировалось разместить модуль Face ID под дисплеем. Это позволило бы уменьшить вырез для фронтальной камеры.

Утечки также подтверждает другой известный инсайдер Digital Chat Station. По его словам, iPhone 18 Pro получат тот же корпус, место для камеры и динамический модуль, что и в iPhone 17 Pro и Pro Max.





Ранее мы писали, что Apple выпустила обновление iOS 26.4 и iPadOS 26.4 и iPadOS 26.4 с рядом новых функций. В то же время в Apple готовятся представить iOS 27 и macOS 27, чатбот Siri и многое другое на WWDC 2026, которая будет проходить с 8 по 12 июня.

Источник: wccftech