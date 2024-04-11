Новости Софт 11.04.2024 в 15:08 comment views icon

Ошибка в обновлении iOS выдает эмодзи с флагом Палестины на запрос об Иерусалиме

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Некоторые пользователи заметили, что в последнем обновлении iOS во время текстового ввода слова «Иерусалим» устройства предлагают эмодзи с палестинским флагом.

Рэйчел Райли, британская писательница и телеведущая, в публикации на X раскритиковала Apple, обвинив компанию в «двойных стандартах» и антисемитизме с требованием объяснений от Тима Кука. Райли, которая сама назвала себя еврейкой, добавила, что для других названий столиц эмодзи национальных флагов не предлагаются.

Помилка в оновленні iOS видає емодзі з прапором Палестини на запит про Єрусалим

Гражданская принадлежность Иерусалима была предметом споров на протяжении израильско-палестинского конфликта, который уходит корнями в добиблейские времена, но сейчас уже прошло полгода с момента его современной эскалации в виде войны в Газе.

Обновленное программное обеспечение действительно предлагает флаг Палестины при вводе «Jerusalem» в программах обмена сообщениями на устройствах Apple — однако, кажется, только в английской раскладке (Великобритания). В аналогичной раскладке для США предложение не отображается.

В Apple заявили, что это сделано непреднамеренно и обещали исправить ошибку в следующем обновлении iOS.

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