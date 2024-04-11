Ошибка в обновлении iOS выдает эмодзи с флагом Палестины на запрос об Иерусалиме

Некоторые пользователи заметили, что в последнем обновлении iOS во время текстового ввода слова «Иерусалим» устройства предлагают эмодзи с палестинским флагом.

Рэйчел Райли, британская писательница и телеведущая, в публикации на X раскритиковала Apple, обвинив компанию в «двойных стандартах» и антисемитизме с требованием объяснений от Тима Кука. Райли, которая сама назвала себя еврейкой, добавила, что для других названий столиц эмодзи национальных флагов не предлагаются.

Гражданская принадлежность Иерусалима была предметом споров на протяжении израильско-палестинского конфликта, который уходит корнями в добиблейские времена, но сейчас уже прошло полгода с момента его современной эскалации в виде войны в Газе.

Обновленное программное обеспечение действительно предлагает флаг Палестины при вводе «Jerusalem» в программах обмена сообщениями на устройствах Apple — однако, кажется, только в английской раскладке (Великобритания). В аналогичной раскладке для США предложение не отображается.

В Apple заявили, что это сделано непреднамеренно и обещали исправить ошибку в следующем обновлении iOS.

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