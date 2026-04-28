Новости Устройства 28.04.2026

Apple не откажется от Liquid Glass: инсайдер назвал истинную причину

Олександр Федоткін

Apple не відмовиться від Liquid Glass: інсайдер назвав справжню причину

Хотя далеко не всем понравился интерфейс Liquid Glass, добавленный Apple вместе с iOS 26, однако компания не собирается от него отказываться.


Поэтому не стоит ждать, что Apple в iOS 27 вернется к традиционному пользовательскому интерфейсу. Разработчик уже запланировал большое количество оптимизаций и улучшений, которые будут выходить в течение нескольких ближайших лет.

По словам инсайдера Ice Universe, техногигант из Купертино планирует выпустить самый инновационный дизайн дисплея и полностью устранить рамки. Эти планы тесно связаны с использованием интерфейса Liquid Glass.

Хотя Ice Universe не заявляет о том, что новый дисплей Liquid Glass Display предназначен для юбилейного iPhone-20, упоминание о четырехгранной панели предполагает, что он разрабатывается именно для этой модели.


Инсайдер отмечает, что он не будет похожим на те, которые использовались в старых моделях Android-смартфонов, поскольку кривизна будет почти незаметной. Уникальный интерфейс Liquid Glass UI позволит свету преломляться с краев, создавая иллюзию абсолютного отсутствия рамок. Новая конструкция также предусматривает исчезновение углов, однако обзор с краев будет оставаться и ничем не будет нарушаться.

Проще говоря, новый дисплей Liquid Glass будут получать в дальнейшем все флагманские iPhone. По словам Ice Universe, выпуск iPhone-20 будет самым амбициозным, масштабным и сложным проектом, над которым работали в Apple. Кроме создания инновационного дисплея, разработчику необходимо добиться переноса Face ID и датчика фронтальной камеры под экран без снижения качества изображения. Если качество не устроит Apple, релиз может быть перенесен с 2027 на 2028 год.

Ранее мы писали, что в сети появились новые детали о первом складном смартфоне Apple iPhone Ultra. В сети появились новые утечки, которые раскрывают подробности о камерах будущих iPhone.

Источник: Wccftech

