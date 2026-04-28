Apple не откажется от Liquid Glass: инсайдер назвал истинную причину

Хотя далеко не всем понравился интерфейс Liquid Glass, добавленный Apple вместе с iOS 26, однако компания не собирается от него отказываться.





Поэтому не стоит ждать, что Apple в iOS 27 вернется к традиционному пользовательскому интерфейсу. Разработчик уже запланировал большое количество оптимизаций и улучшений, которые будут выходить в течение нескольких ближайших лет.

По словам инсайдера Ice Universe, техногигант из Купертино планирует выпустить самый инновационный дизайн дисплея и полностью устранить рамки. Эти планы тесно связаны с использованием интерфейса Liquid Glass.

Хотя Ice Universe не заявляет о том, что новый дисплей Liquid Glass Display предназначен для юбилейного iPhone-20, упоминание о четырехгранной панели предполагает, что он разрабатывается именно для этой модели.





Инсайдер отмечает, что он не будет похожим на те, которые использовались в старых моделях Android-смартфонов, поскольку кривизна будет почти незаметной. Уникальный интерфейс Liquid Glass UI позволит свету преломляться с краев, создавая иллюзию абсолютного отсутствия рамок. Новая конструкция также предусматривает исчезновение углов, однако обзор с краев будет оставаться и ничем не будет нарушаться.

Apple may define its next generation display as “Liquid Glass Display.”

It is not a traditional quad curved display, nor is it anything like the curved screen solutions we have seen on Android phones over the years. The curvature itself could be extremely subtle. What truly… pic.twitter.com/onj81yNWQf — Ice Universe (@UniverseIce) April 27, 2026

Проще говоря, новый дисплей Liquid Glass будут получать в дальнейшем все флагманские iPhone. По словам Ice Universe, выпуск iPhone-20 будет самым амбициозным, масштабным и сложным проектом, над которым работали в Apple. Кроме создания инновационного дисплея, разработчику необходимо добиться переноса Face ID и датчика фронтальной камеры под экран без снижения качества изображения. Если качество не устроит Apple, релиз может быть перенесен с 2027 на 2028 год.

Источник: Wccftech