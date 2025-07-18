Пятничный чат ITC: Sony уходит на пенсию, Starlink разгоняется, а искусственный интеллект побеждает математиков

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Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Sony официально признала то, что все уже давно подозревали. Их смартфоны Xperia продаются примерно так же хорошо, как снегоочистители в Сахаре Компания готовится сворачивать продажи в Европе, а из Финляндии вообще ушла насовсем. Финны решили, что им достаточно Nokia для ностальгии по прошлому.

Самое интересное, что Sony делала все правильно: оставила 3,5 мм разъем, слот для карт памяти и перископический зум. Но даже эти «фишки» не спасли от технических проблем с флагманом Xperia 1 VII, который у многих начал зависать и выключаться. С долей рынка в 3,5% Sony оказалась где-то между HMD Global и Asus — не самое плохое место, но явно не то, на которое рассчитывала японская корпорация. Теперь купить Xperia можно будет разве что на Amazon, будто это какой-то редкий коллекционный предмет. Как давнему фанату и владельцу Sony Xperia от этого становится немного грустно.

В мае 30 самых крутых математиков мира собрались в Беркли, чтобы помериться умом с чат-ботом o4-mini от OpenAI. Спойлер: математики проиграли. Модель решала задачи уровня докторской диссертации за 10 минут, тогда как человеку понадобились бы недели или месяцы.

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Самое интересное, что o4-mini не просто выдавала ответы, а демонстрировала ход рассуждений. Сначала изучала литературу, потом тренировалась на более простых задачах, а уже потом атаковала основную проблему. Один из математиков, Кен Оно, признался: «Это пугает». Пожалуй, впервые в истории профессор математики сказал это не о студенческой контрольной, а об ИИ.

Хотя математики все же нашли 10 задач, которые поставили модель в тупик, общий вывод неутешителен: вскоре ИИ сможет решать даже те задачи, которые не под силу лучшим специалистам.

Илон Маск продолжает разгонять свой Starlink до скоростей, которые заставляют обычных провайдеров краснеть от стыда. Сейчас сервис выдает в США почти 200 Мбит/с в пиковые часы с задержкой 25,7 мс. А это лучше некоторых кабельных сетей. Илон Маск решил, что раз пока не удается колонизировать Марс, то хоть на Земле можно организовать нормальный интернет.

Но это еще цветочки по сравнению с тем, что готовит SpaceX. Спутники третьего поколения, которые планируют запустить в следующем году, смогут выдавать более терабит в секунду, что на порядок больше нынешних возможностей. Один запуск на Starship будет добавлять сети 60 Тбит/с пропускной способности. При такой скорости можно будет загрузить всю библиотеку Netflix быстрее, чем успеешь выбрать, что посмотреть.

Классно, что Starlink уже интегрируется с мобильными сетями. Apple добавила поддержку в iOS 18.3, а T-Mobile договорился о спутниковой связи через 5G-телефоны. Вскоре даже в самых отдаленных уголках планеты интернет будет быстрее того, что был в больших городах еще несколько лет назад.

Вышел трейлер «Мортал Комбат 2», и главная новость — Джонни Кейдж наконец-то появится на экране благодаря Карлу Урбану. Если вспомнить, что Кейдж является пародией на звезд боевиков 90-х, то получается, что Урбан будет играть персонажа, который пародирует актера, похожего на него самого. Мета-юмор уровня «Дэдпула».

Warner Bros. даже создали фейковую страницу на IMDb для вымышленного фильма «Uncaged Fury» с Кейджем в главной роли. Маркетологи явно получают удовольствие от работы. Сюжет традиционный: Земное Царство на грани поражения, нужно собрать команду чемпионов, и первым в списке становится голливудская звезда, которая думает, что это все для нового фильма.

Режиссер Саймон Маквойд обещает «более интенсивные бои», что логично. Со злодеями тоже все серьезно: Шао Кан и некромант Куан Чи готовы показать, почему Внешний Мир так хочет захватить нашу планету. Наверное, потому что им надоело смотреть на свои мрачные пейзажи.

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