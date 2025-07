Джонни Кейдж из «Мортал Комбат 2» получил страницу на IMDb и «фальшивый» тизер боевика со звездой «Пацанов»

Warner Bros. решила «подсластить» ожидание фанов в преддверии релиза первого трейлера «Мортал Комбат 2» и выпустила тизер несуществующего фильма с Джонни Кейджем Карла Урбана.

В боевике в стиле 1990-х Кейдж с легкостью разбрасывает головорезов, прежде чем в него стреляют из базуки — проблема, которую, оказывается, можно решить одним прыжком.

«Они его разозлили… Они с его солнцезащитными очками поигрались… Надо было привести больше ребят», — говорит за кадром чрезмерно серьезный голос.

В видео среди прочего упоминаются некоторые прошлые ленты персонажа, такие как «Cool Hand Cage», «Hard to Cage» и «Rebel Without a Cage» от New Line Cinema. Интересно, что изначально некоторые спутали это видео с реальным трейлером «Мортал Комбат 2» — но это всего лишь тизер к нему, полноценный ждем сегодня к вечеру.

В продолжение темы актерских талантов Кейджа Warner Bros. даже создала отдельную страницу персонажа на IMDb (правда, существует она только на скриншоте) с биографией и перечнем самых популярных фильмов.

Prepare for the return of Johnny F. Cage. The F stands for…. Fantastically handsome. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/ZRyUMioPuV — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) July 15, 2025

«Мортал Комбат 2» — это продолжение фэнтезийного фильма Саймона Маквайда о боевых искусствах, основанного на одноименной игре. Финал ленты 2021 года показал, куда франшиза пойдет дальше — Голливуд. Именно туда и отправился Коул Янг (Льюис Тан), потомок Ханзо Хасаши / Скорпиона (Хироюки Санада), чтобы найти одного из избранных для армии бойцов, звезду боевиков Джонни Кейджа.

Ранее мы видели несколько официальных кадров с вышеупомянутыми персонажами, в компании с Луди Лин (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Джессикой Макнами (Соня Блейд), а также Китаной (Аделин Рудольф) и Шао Каном (Мартин Форд). В подтвержденном списке актеров «Мортал Комбат 2» также присутствуют Дэймон Герриман (Куан Чи), Джош Лоусон и Макс Хуанг — хотя персонажи последних двух актеров, Кано и Кунг Лао, погибли в предыдущем фильме.

Премьера «Мортал Комбат 2» назначена на 24 октября.

