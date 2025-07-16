Новости Технологии 16.07.2025 comment views icon

Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году

SpaceX продолжает активно развивать проект спутникового интернета Starlink. За последний год сервис значительно улучшил скорость и стабильность и расширился на новые территории. В ближайшие годы Starlink получит более мощные спутники третьего поколения, которые смогут на порядок увеличить пропускную способность канала и позволят обслуживать большее количество людей.

В настоящее время Starlink обеспечивает в США среднюю скорость загрузки в пиковые часы почти 200 Мбит/с, а средняя задержка составляет 25,7 мс. В США в менее чем 1% измерений задержка в сети Starlink превышает 55 мс. Это даже лучше, чем у некоторых кабельных провайдеров. Чтобы уменьшить задержки, компания активно развивает наземную инфраструктуру. Только в США уже создано более 100 станций доступа с более чем 1500 антеннами. Даже самый простой тариф сегодня обеспечивает скорость 100 Мбит/с на загрузку и 20 Мбит/с на отправку в большинстве штатов США.

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Сеть Starlink спроектирована так, чтобы быстро наращивать емкость. Еженедельно благодаря спутникам второго поколения запускается более 5 Тбит/с новой пропускной способности. В прошлом году Starlink добавила 2300 спутников, что позволило увеличить совокупную пропускную способность сети примерно до 450 Тбит/с. Компания также запускает спутники на полярные орбиты, чтобы улучшить связь в Аляске и регионах с высокими широтами. До конца 2025 года SpaceX планирует вывести еще более 400 таких спутников, что удвоит возможности для жителей севера.

Отчитавшись о своих текущих достижениях, в Starlink также объявили о подготовке к запуску спутников третьего поколения. Они должны выйти на орбиту Земли уже в следующем году. Эти спутники разработаны таким образом, чтобы обеспечить пропускную способность нисходящего канала со скоростью более терабит в секунду (более чем 1000 Гбит/с). Это более чем в 10 раз превышает возможности нынешних спутников второго поколения. В то же время восходящий канал для клиентов на Земле увеличится до более 200 Гбит/с. По сравнению с нынешними спутниками второго поколения пропускная способность канала увеличится в 24 раза.

Спутники третьего поколения оборудованы новыми компьютерами, модемами, системами формирования лучей и коммутации. Они будут работать на более низкой орбите, что позволит снизить задержку. Один запуск на ракете Starship будет добавлять сети 60 Тбит/с пропускной способности — это в 20 раз больше, чем сейчас.

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Напомним, в 2022 году Starlink и американский оператор T-Mobile договорились о спутниковой связи через телефоны 5G. В этом году Apple внедрила поддержку Starlink в iOS 18.3, а оператор Verizon запустил спутниковую связь с помощью компании Skylo — его iPhone не поддерживают.

Источник: starlink

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