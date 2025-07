Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году

SpaceX продолжает активно развивать проект спутникового интернета Starlink. За последний год сервис значительно улучшил скорость и стабильность и расширился на новые территории. В ближайшие годы Starlink получит более мощные спутники третьего поколения, которые смогут на порядок увеличить пропускную способность канала и позволят обслуживать большее количество людей.

В настоящее время Starlink обеспечивает в США среднюю скорость загрузки в пиковые часы почти 200 Мбит/с, а средняя задержка составляет 25,7 мс. В США в менее чем 1% измерений задержка в сети Starlink превышает 55 мс. Это даже лучше, чем у некоторых кабельных провайдеров. Чтобы уменьшить задержки, компания активно развивает наземную инфраструктуру. Только в США уже создано более 100 станций доступа с более чем 1500 антеннами. Даже самый простой тариф сегодня обеспечивает скорость 100 Мбит/с на загрузку и 20 Мбит/с на отправку в большинстве штатов США.

Сеть Starlink спроектирована так, чтобы быстро наращивать емкость. Еженедельно благодаря спутникам второго поколения запускается более 5 Тбит/с новой пропускной способности. В прошлом году Starlink добавила 2300 спутников, что позволило увеличить совокупную пропускную способность сети примерно до 450 Тбит/с. Компания также запускает спутники на полярные орбиты, чтобы улучшить связь в Аляске и регионах с высокими широтами. До конца 2025 года SpaceX планирует вывести еще более 400 таких спутников, что удвоит возможности для жителей севера.

Starlink is committed to its mission to connect the unconnected to high-speed, low-latency internet.

Over the past year, as millions of new users have been added to the network, speeds and latency continue to improve → https://t.co/WHcd8jCjaT pic.twitter.com/wEDkhPfZlZ

— Starlink (@Starlink) July 15, 2025