Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все

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Sony столкнулась со снижением спроса на свои смартфоны Xperia, и компания начинает реагировать на слабый спрос. После прекращения глобальных продаж флагмана Xperia 1 VII из-за технических проблем, Sony полностью уходит с рынка Финляндии и рассматривает аналогичные шаги в других странах.

Xperia 1 VII был интересным смартфоном с топовым процессором Snapdragon 8 Elite. В отличие от большинства конкурентов, Sony оставила в нем 3,5-мм аудиоразъем и слот для карт памяти microSD. Кроме того, компания оснастила телефото камеру настоящим зум-объективом. Но даже такие особенности не помогли удержать позиции, и продажи японской компании были значительно ниже, чем у многих конкурентов. По данным Insider Monkey, в первой половине 2024 года доля Sony на глобальном рынке смартфонов составляла лишь 3,5%, что немного выше HMD Global, ZTE и Asus, но значительно меньше Samsung.

Недавно продажи Xperia 1 VII приостановили по всему миру из-за растущего количества жалоб пользователей на зависание и внезапные отключения. Причины сбоя еще не обнародовали. Между тем Sony подтвердила финскому изданию Suomimobiili, что поставки смартфонов Xperia в Европе в дальнейшем будут ограниченными. В Финляндии некоторые модели вообще не будут доступны. В других европейских странах купить смартфоны Sony можно будет в основном только в официальном онлайн-магазине бренда и на Amazon. Это означает, что местные розничные сети больше не смогут их продавать.

Suomimobiili также предполагает, что Sony готовится полностью свернуть продажи смартфонов в Европе. Однако компания заявляет, что выполнит все гарантийные обязательства и выпустит обещанные ранее обновления ПО. Sony объясняет, что постоянно анализирует спрос и прибыльность, чтобы решить, стоит ли продавать устройства Xperia в отдельных регионах.

По информации Bloomberg со ссылкой на данные IDC, в 2023 году продажи смартфонов Sony в Японии упали на 40%. После этого компания не публиковала никакой официальной статистики о продажах серии Xperia.

Похоже, Sony готовится к постепенному сворачиванию присутствия на европейском рынке смартфонов. Несмотря на техническую оригинальность устройств, компания не выдерживает конкуренции.

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Источник: Suomimobiili, notebookcheck