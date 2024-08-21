Питер Молинье представил игру Masters of Albion и ее трейлер — не тот Альбион, что в Fable

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Питер Молинье вернулся с новой игрой о богах Masters of Albion, о которой он рассказал на Gamescom 2024. Да, Альбион — это мир Fable, на которую у Молинье нет прав.

Серия игр Fable разрабатывалась британской студией Lionhead до того, как Microsoft закрыла ее в 2016 году. Сейчас Microsoft работает над совершенно новой игрой Fable, которая разрабатывается Playground, производителем Forza Horizon. Итак, Masters of Albion — это игра Fable? Молинье рассказывает:

«Альбион — это старое английское название Англии, Уэльса и Корнуолла. И я думаю, что это действительно интересный мир. Это интересная вселенная, которую Fable затронул, и я действительно думаю, что Альбион в Masters of Albion, он расширяет это, но на самом деле это не Fable 5 или что-то подобное. Но если вы играли в Fable, то Masters of Albion точно будут вам знакомы. Одной из вещей, которую мы получили, и мы очень хотели достичь, был юмор. Я думаю, что в играх Fable речь идет не столько о том, чтобы рассказывать веселье, а о том, чтобы дать вам, игроку, возможность делать смешные вещи. И у нас это есть в Masters of Albion в абсолютных пиках. Я думаю, мы действительно справимся с этим. Со своим героем можно делать много чего, и это очень смешно. Некоторые из них могут быть очень жестокими, другие могут быть очень добрыми. Вы можете многое сделать своей рукой, которая может быть как доброй, так и жестокой. И мне очень нравятся детали, в которые мы можем углубиться».

На вопрос, является ли Альбион в Masters of Albion тем Альбионом, который игроки исследовали в играх Fable, Молинье ответил:

«Да, да. Действие Fable происходило на Альбионе, и Masters of Albion тоже на Альбионе».

Но как? Вероятно, Microsoft может возразить, если Masters of Albion будут происходить в Альбионе из Fable? Молинье говорит, что Альбион как место действия никому не принадлежит.

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«Альбион — это все равно, что сказать, что если вы поставите игру в Америке, вы не сможете установить никакую другую игру в Америке. Поэтому Альбион не может быть защищен авторским правом. Это название для Англии и Уэльса, и вот как мы сталкиваемся с этим», — сказал он.

Так что похоже, что Альбион в игре — это не совсем тот Альбион.

Masters of Albion описана как игра о богах с открытым миром, которая, бесспорно, имеет несколько намеков на прошлые работы Молинье — огромная рука, которой управляет игрок, является прямым напоминанием о Black and White. Управляйте городом и стройте его, создавайте какое-то необычное снаряжение, например, хлебный меч, управляйте любым персонажем и отбивайтесь от «ужасов Альбиона».

Питер Молинье покинул Lionhead в 2012 году, после завершения Fable: The Journey, чтобы работать в новой студии 22cans. Существует страница Masters of Albion в Steam, но перечень платформ и дата выхода неизвестны.

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Источники: IGN, GamesRadar

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