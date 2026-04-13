Последние несколько дней по сети ходили тревожные слухи о том, что долгожданное возвращение серии Fable может задержаться. Инсайдеры предполагали, что Microsoft планирует внутренний перенос игры на конец 2026-го или даже на 2027 год, чтобы избежать прямого столкновения с Grand Theft Auto VI. Однако разработчики из Playground Games решили не молчать и быстро успокоили фанатов.





Официальный ответ появился на странице Fable в X (Twitter) 13 апреля 2026 года. В ответ на сообщение преданного фаната, команда четко отметила: «Рады приветствовать вас в Альбионе осенью 2026 года». Это короткое сообщение поставило точку в дискуссиях о возможной задержке разработки, подтвердив актуальность предварительно объявленного окна релиза.

Напомним, что новая Fable является полным перезапуском франшизы, над которым Playground Games работает уже несколько лет. Игра обещает сохранить фирменный британский юмор, систему морального выбора и открытый мир, но на совершенно новом техническом уровне. Проект создается на базе движка ForzaTech, что уже вызвало немало споров относительно того, смогут ли разработчики перенести механики RPG в «движок» для гонок.

Несмотря на подтвержденную дату, эксперты отмечают, что осень 2026 года будет чрезвычайно «тесной» для игровой индустрии. Кроме GTA VI, на этот период запланирован выход нескольких других крупных тайтлов. Однако решение Microsoft выпустить игру одновременно на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 свидетельствует о больших надеждах на проект и желании охватить максимальную аудиторию с первого дня.





Сейчас фанаты ждут большую презентацию геймплея, которая должна состояться на Xbox Games Showcase в июне. Ожидается, что именно там Playground Games наконец раскроют точную дату выхода и подробно покажут систему кастомизации персонажа, которая была одним из главных запросов сообщества после первых трейлеров.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Insider Gaming