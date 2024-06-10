Трейлер новой Fable от Playground Games — «долгострой» выйдет в 2025 году

На Xbox Showcase в рамках Summer Game Fest 2024 Microsoft показала второй трейлер перезагрузки Fable от Playground Games. На этот раз назвали окно выхода «долгостроя» — Fable выйдет в 2025. Обе компании все еще раскрывают немного деталей об игре

Новая Fable, которая разрабатывается студией, стоящей за серией Forza Horizon была впервые объявлена еще в 2020 году. Тогда говорили о возрождении серии фэнтезийных ролевых игр как о «новом начале». Перезагрузка является первой основной игрой серии после Fable 3 2010 года.

В новом трейлере показали героя на пенсии, который утверждает, что был величайшим искателем приключений Альбиона. Он помог обучать нового главного героя будущей RPG. В видео можно видеть намеки на игровой процесс.

«Что значит быть героем? В прошлогоднем трейлере на этот вопрос ответил Дэйв, садовник, который превратился в гиганта. В этом году мы получаем гораздо более мрачный образ от Гемфри, которого играет британский комедийный актер Мэтт Кинг. Гемфри когда-то был величайшим Героем Альбиона, но дни славы давно прошли. В Fable Хемфри будет вынужден уйти на пенсию в то время, когда таинственная личность из его прошлого угрожает самому существованию Альбиона», — Xbox Wired.

Fable выйдет на Xbox Series X|S, ПК, в Steam и в Xbox Game Pass. Xbox Game Studios возлагает на игру большую надежду.

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Источники: IGN, Kotaku