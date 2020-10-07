Qualcomm запланировала анонс Snapdragon 875 на 1 декабря — она может оказаться единственной SoC с ядром Cortex-X1





Qualcomm традиционно анонсирует следующее поколение флагманской SoC Snapdragon 800-й серии на ежегодном декабрьском техсаммите Snapdragon Tech Summit на Гавайях. В этом году он пройдет 1-2 декабря — на днях Qualcomm разослала приглашения журналистам. Как и все презентации коронавирусной эпохи, мероприятие пройдет в формате онлайн-трансляции.

Пока не было никаких предпосылок к тому, что Qualcomm собирается изменить привычную схему наименований своих процессоров. То есть, вероятнее всего, сменщица уже хорошо известной нам Snapdragon 865 выйдет на рынок под названием Snapdragon 875 — она выступит базисом большинства флагманских Android-смартфонов 2021 года.

Подробностей о характеристиках Snapdragon 875 пока что нет. Известно, что SoC Snapdragon 875 будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм. В прошлом месяце корейское бизнес-издание Hankyung сообщило, что Samsung выиграла эксклюзивную сделку на производство Snapdragon 875, тогда как первоначально считалось, что выпуском чипов займется контактный производитель TSMC.

Напомним, актуальная SoC Snapdragon 865 использует архитектуру с трехкластерным CPU (одно высокопроизводительное ядро Cortex-A77, три ядра среднего уровня Cortex-A77 и четыре энергоэффективных Cortex-A55) и производится по 7-нанометровому техпроцессу TSMC. Предположительно, Snapdragon 875 тоже будет построена по трехкластерной схеме с одним высокопроизводительным ядром. Этим ядром станет новейшее высокопроизводительное решение — Cortex-X1 (оно на 20% быстрее Cortex-A77). Более того, последние сообщения указывают, что Snapdragon 875 в итоге может оказаться единственной флагманской SoC с ядром Cortex-X1. Этим ядром Snapdragon 875 будет выделяться на фоне конкурирующей флагманской Exynos 2100 (ее анонс тоже ожидается в декабре) — собственной 5-нм SoC Samsung для смартфонов Galaxy S21. Кроме Exynos 2100, компания Samsung еще разрабатывает более производительную SoC Exynos 1000 с графикой AMD RDNA для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM.

Более ранние сообщения также указывали на существование разогнанного варианта Snapdragon 875 Plus, по аналогии с парой Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Кроме того, вместе с Snapdragon 875 ожидается анонс среднеуровневой SoC Snapdragon 775G — она должна обеспечить заметную прибавку производительности по сравнению с нынешней моделью Snapdragon 765G. Эта платформа тоже будет производиться по 5-нм техпроцессу и получит встроенный модем 5G.

Источник: Sparrowsnews и Ice Universe