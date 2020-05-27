Анонсированы новые высокопроизводительные ядра ARM CPU Cortex-A78, GPU Mali-G78 и NPU Ethos-N78 с приростом производительности на 20-25%

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Компания ARM анонсировала запуск новых высокопроизводительных ядер для мобильных чипсетов: CPU Cortex-A78, GPU Mali-G78 и NPU Ethos-N78. Они станут основой для мобильных процессоров, которые будут использоваться во флагманских смартфонах 2021 года.

ARM называет архитектуру ядра Cortex-A78 самым эффективным процессором Cortex-A из когда-либо разработанных. Новинка обеспечивает прирост «устойчивой производительности» на уровне 20% по сравнению с Cortex-A77, сохраняя при этом энергопотребление в пределах 1 Вт. ARM также отмечает, что прирост производительности должен привести и к росту энергоэффективности, что будет важно для устройств с модулями связи 5G и несколькими крупными дисплеями, активно расходующими запас энергии аккумулятора.

ARM также представила новую программу Cortex-X для своих партнёров, которые создают собственные специализированные процессоры на базе ядер Cortex-A78 для специфических задач. Первый такой чип ARM Cortex-X1 обеспечивает прирост пиковой производительности на 30% по сравнению с Cortex-A77.

Новое флагманское графическое ядро ARM Mali-G78 с 24 вычислительными блоками обеспечивает прирост производительности на 25% по сравнению с прошлогодним Mali-G77. Кроме того, анонсировано графическое решение среднего уровня Mali-G68, которое позволит принести некоторые новшества и прирост производительности Mali-G78 в более доступные устройства.

Наконец, ARM анонсировала новый NPU Ethos-N78, который обещает повышение производительности на 25% по сравнению с предыдущее версией Ethos-N77.

Источник: The Verge