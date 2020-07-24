Samsung также разрабатывает более мощный вариант Exynos 1000 с графикой AMD RDNA для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM





Несколько месяцев назад мы узнали о разработке весьма многообещающей SoC Samsung Exynos 1000 с графикой AMD RDNA, которая должна выпускаться по передовой 5-нанометровой технологии на собственных мощностях корейской компании. Тогда сообщалось, что она предназначена для будущих флагманов Galaxy S21 (или S30, как бы в итоге они не назывались), которые выйдут в 2021 году. Новые данные указывают, что в разработке есть и более мощная версия Exynos 1000, которая ляжет в основу новых ноутбуков Samsung класса Always Connected PC (модели на процессорах ARM с ОС Windows 10).

Увы, пока никаких технических подробностей или результатов тестирования нет. Но сам по себе факт разработки этого чипа и потенциальной новой линейки премиальных ARM-ноутбуков Samsung с Windows 10 ARM, учитывая приближающийся выход новых ноутбуков Apple на процессорах ARM собственной разработки — звучит интригующе, особенно с учетом тестов производительности раннего прототипа Exynos 1000 и роста влияния архитектуры ARM в целом.

Для тех, кто уже успел забыть о не шибко успешных ноутбуках класса Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10 — альтернативе обычных с x86-совместимыми процессорами Intel и AMD, напомним, Microsoft и Qualcomm развивают соответствующую экосистему с конца 2017 года. Напомним, модели Always Connected PC выгодно выделяются автономностью на фоне конкурирующих моделей с x86-совместимыми процессорами Intel и AMD, но поддержка классических программ Win32 оставляет желать лучшего. Microsoft борется с этим давно. Правда, дается ей это с переменным успехом и до окончательной победы далеко.

Как бы там ни было, важно понимать, что Microsoft стала на эту тропу раньше Apple, хотя у последней, как представляется сейчас, шансы популяризировать потребительные ноутбуки на чипах ARM явно выше. В любом случае конкуренция на рынке — это хорошо. Samsung вполне может составить конкуренцию Qualcomm, подтолкнув лидера быстрее выпустить преемника нынешнего флагманского чипа SoC Snapdragon 8cx 2018 года выпуска. Можно вспомнить старые слухи о высокопроизводительной SoC Snapdragon 1000, с которой Qualcomm должна была сравняться с мобильными CPU Intel.

С другой стороны, буквально на днях появились сообщения, что Samsung столкнулась со сложностями при освоении норм 5 нм, и ноутбучный Exynos 1000 может задержаться, как и следующая флагманская платформа Snapdragon 875G.

Еще стоит упомянуть, что Samsung также разрабатывает специальную высокопроизводительную SoC Exynos по заказу Google.