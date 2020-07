Рубеж в 3 ГГц взят. Представлена флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus представляет собой улучшенную версию уже хорошо знакомой нам Snapdragon 865 по аналогии с прошлогодней парой Snapdragon 855 и Snapdragon 855 Plus.

Snapdragon 865 Plus использует все ту же архитектуру с трехкластерным CPU (одно высокопроизводительное ядро, три ядра среднего уровня и четыре энергоэффективных) и все тот же 7-нанометровый техпроцесс TSMC. Однако рабочая частота самого производительного ядра Kryo 585 Prime (Cortex-A77) была повышена с 2,84 ГГц до знаковых 3,1 ГГц — впервые среди мобильных платформ частота CPU превысила 3-гигагерцевый рубеж. Частоты остальных семи процессорных ядер не изменились: три средних Kryo 585 Gold (Cortex-A77) с частотой 2,42 ГГц и четыре эергоэффективных Kryo 585 Silver (Cortex-A55) с частотой 1,8 ГГц. По заверениям Qualcomm, разгон на самому быстрому ядру обеспечит 10% прирост производительности по сравнению с «обычной» Snapdragon 865. Также повышена производительность графического процессора Adreno 650 — и тоже на 10%.

Еще одно заметное улучшение — новейший модуль FastConnect 6900, обеспечивающий поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 с aptX Adaptive. Snapdragon 865 Plus по-прежнему оснащается старым модемом Snapdragon X24, а поддержка 5G обеспечивается, как и в случае с Snapdragon 865, установкой внешнего модема X50. Цифровой сигнальный процессор (DSP) и процессор изображения (ISP) остались прежними — Hexagon 698 и Spectra 480 соответственно. На месте осталась и поддержка Quick Charge 4.0+.

Qualcomm позиционирует SoC Snapdragon 865 Plus как решение для флагманских игровых смартфонов. Первые серийные модели на новой платформе обещаны в третьем квартале. Сейчас известно минимум о двух таких смартфонах — ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion. Презентация ASUS ROG Phone 3 назначена на 22 июля, а Lenovo Legion должен дебютировать до конца этого месяца. Учитывая, что прошлогодняя Snapdragon 855 Plus в итоге нашла применение не только в игровых смартфонах, но и в Galaxy Z Flip, OnePlus 7T Pro, а также множестве моделей Xiaomi, Oppo, ZTE и Vivo, новая Snapdragon 865 Plus тоже должна быть достаточно востребованной.

