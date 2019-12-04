Qualcomm представила массовые SoC Snapdragon 765 и 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G. Первым смартфоном на Snapdragon 765G станет Redmi K30





Немалую частью презентации в рамках ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit 2019, открывшегося 3 декабря на Гавайях, Qualcomm уделила 5G — и оно понятно, учитывая нынешние тенденции и приоритеты. В следующем году начнется массовое распространение 5G по всему миру. В Qualcomm рассчитывают к концу 2020 года достичь цели в 200 млн пользователей 5G по всему миру, а к 2025 году прогнозируют 2,8 млрд подключений к сетям 5G. Достичь этих амбициозных целей Qualcomm должны помочь, в числе прочего, новые массовые SoC Snapdragon 765 и 765G со встроенным модемом Snapdragon X52 5G/LTE (поддержка обоих режимов SA и NSA), которые были представлены вместе с флагманской Qualcomm Snapdragon 865. Это первые SoC производителя со встроенным модемом 5G.

Как и в случае с Snapdragon 865, полных характеристик для Snapdragon 765 и 765G пока нет, их должны опубликовать сегодня вечером. В ассортименте производителя новые Snapdragon 765 и 765G расположатся на ступень выше хорошо знакомых нам Snapdragon 730 и 730G, представленных в начале года.

По аналогии с парой 730/730G, Snapdragon 765G — это версия платформы, предназначенная для игровых смартфонов.

Главна особенность Snapdragon 765/765G — это, как было отмечено выше, встроенный модем X52 5G/LTE. Чем конкретно встроенный X52 отличается от внешнего X55 для смартфонов на базе Snapdragon 865, кроме очевидного (типа), пока неизвестно. Но на презентации представитель Qualcomm заверял, что по возможностям встроенный X52 точно такой же, как внешний X55.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 765/765G ожидаются только в следующем году, причем Xiaomi уже заявила, что первой выпустит смартфон на базе Snapdragon 765G. Этим смартфоном станет Redmi K30, чья премьера состоится 10 декабря.

Одновременно Qualcomm представила Snapdragon 865 и 765 Modular Platforms — первое семейство модулей на основе мобильных платформ. Цель новой инициативы в том, чтобы облегчить масштабирование 5G, снизить затраты на разработку и ускорить коммерциализацию разработок в мобильных устройствах и устройствах IoT. Первыми операторами, присоединившимися к программе сертификации модульных платформ Snapdragon, стали Verizon и Vodafone. Ожидается, что в 2020 году список желающих создавать кастомные чипы на базе решений Qualcomm заметно расширится.

В Qualcomm похвастались, что в одном мобильном устройстве может использоваться более 40 чипов производителя.

Источник: Qualcomm и AnandTech