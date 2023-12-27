Новости Софт 27.12.2023 в 17:32 comment views icon

Растаможка авто в «Дия» ─ обнародован текст законопроекта №10380

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На сайте ВРУ опубликован текст законопроекта №10380 от 26.12.2023 о внесении изменений в Таможенный кодекс и другие нормативные акты Украины о растаможке автомобилей средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Этим законопроектом предлагается до вступления Украины в статус членства в ЕС ввести возможность подачи электронной таможенной декларации для таможенного оформления легкового авто средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг («Дия»).

Вместе с тем предлагается ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости авто, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Также предлагается ввести и механизм корректировки таможенной стоимости подержанных авто, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость меньше стоимости идентичного автомобиля, содержащегося в базе данных. Для определения таможенной стоимости подержанных автомобилей предлагается применять стоимость нового легкового автомобиля с учетом коэффициента возраста. Например, для автомобиля до 1 года эксплуатации этот коэффициент составляет – 0,95, а для авто в возрасте от 15 лет и старше – 0,1.

Напомним, услугу растаможки авто в «Дия» обещали запустить еще до 1 июля 2022 года. Однако ее переносили из-за отсутствия необходимой нормативной базы. Есть надежда, что теперь депутаты оперативно рассмотрят законопроект №10380 и поддержат его, что позволит наконец-то ввести эту долгожданную услугу.

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