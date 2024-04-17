Разработчики создали игру для сбора донатов на ВСУ: надо уничтожать военные объекты в рф

Украинские разработчики совместно с волонтерами создали «уВогні» — геймифицированную платформу для сбора донатов.

Об этом говорится на странице Львовского IT-кластера.

«уВогні» позволяет пользователям в режиме реального времени уничтожать военные и инфраструктурные объекты, размещенные на карте России, выбирая их по реальным координатам.

Каждый желающий может присоединиться к сбору и уничтожить один из военных объектов на виртуальной карте.

Для того, чтобы задонатить нужно выбрать на карте объект, средство для уничтожения, которое соответствует сумме доната, способ оплаты и нажать «Обезвредить».

Процесс уничтожения сопровождается анимацией и звуковыми эффектами.

Основная идея проекта уВогні заключается в том, чтобы смотивировать украинцев (и не только) приобщаться к сборам, которые так необходимы нашим защитникам, а также напомнить насколько большому врагу противостоит Украина.Главная цель

— это собрать 100 миллионов гривен на закупку 5000 FPV-дронов и обеспечить ими подразделения ВСУ. Вся команда работает на волонтерских началах, а 100% собранных средств пойдет на закупку дронов.

Отметим, сегодня стало известно, что Украина запускает производство «Шмавика» — аналога китайского DJI Mavic.