Realme анонсировала беспроводные наушники Buds Q и Buds Air Neo и два павербанка

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Одновременно с телевизором и умными часами компания Realme представила новые беспроводные наушники Buds Q и Buds Air Neo, а также два портативных аккумулятора.

Беспроводные наушники Buds Q были созданы дизайнером José Lévy. Они оснащены 10-лиллиметровыми динамиками и поддерживают беспроводную связь Bluetooth 5.0. Каждый наушник имеет массу 3,6 г, а масса зарядного кейса составляет 35,3 г. Кейс поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт. Совокупная автономность заявлена на уровне 20 часов. Цена Realme Buds Q составляет около $18.

Модель Realme Buds Air Neo похожа на предыдущую версию Buds Air, но оснащается более крупными 13-миллиметровыми динамиками (вместо 12-миллиметровых у Buds Air). Вместе с тем, кейс не поддерживает беспроводную зарядку, а наушники лишены функции Environment Noise Cancellation. Вместе с тем, поддерживается беспроводной интерфейс Bluetooth 5.0 и функция Instant Auto Connection со смартфонами Realme. Задержки составляют 119,2 мс. Наушники могут работать без подзарядки 3 часа, а совокупная автономность с кейсом достигает 17 часов. Цена Realme Buds Air Neo составляет около $38.

Наконец, анонсированы портативные аккумуляторы 30W Dart и Power Bank 2. Оба имеют ёмкость 10000 мАч. При этом модель 30W Dart способна и принимать, и отдавать 30 Вт мощности, обеспечивая быструю зарядку. В случае Realme Power Bank 2 максимальная мощность ограничена на значении 18 Вт. Поддерживается возможность зарядки двух устройств одновременно, для этого доступны разъёмы USB-A и USB-C. Цена Realme Power Bank 2 заявлена около $13. Стоимость модели Realme 30W Dart пока не сообщается, однако известно, что она будет продаваться эксклюзивно в Китае.

Источник: gsmarena