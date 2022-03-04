Reddit запретил ссылки на все российские сайты с доменом .ru и не принимает рекламу от россиян

Популярный ресурс Reddit решил полностью запретить все ссылки с доменом .ru в ответ на развязанную россией войну против Украины.

«Reddit заблокировал ВСЕ домены под российским ccTLD (.ru). Любая ссылка на веб-сайты .ru будет удалена Reddit автоматически». Reddit

Ресурс отдельно опубликовал сообщение в поддержку Украины и заявил о блокировании всех российских пропагандистских СМИ.

«Хотя многие сообщества на Reddit уже запретили ссылки на российские СМИ, такие как RT, Sputnik и их филиалы на иностранных языках, мы сделали такие ограничения универсальными во всех регионах». Reddit

Отменен и прием всех рекламных объявлений, ориентированных на Россию или исходящие от каких-либо российских организаций – государственных или частных.

Reddit добавляет, что находится в активном контакте с модераторами и сообществами, которые больше всего пострадали от конфликта, чтобы предоставить поддержку, ресурсы и специальные инструменты, чтобы они могли продолжать функционировать без помех.