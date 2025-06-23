Redmi K80 Ultra разобрали еще до релиза ─ вид и характеристики «убийцы флагманов»

Вскоре Xiaomi выпустит новый бюджетный флагман Redmi K80 Ultra. И пока мы ждем презентации, китайские техноблогеры уже разобрали эту модель на винтики и раскрыли ее полные технические характеристики.

Характеристики Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Ultra получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц, закругленными гранями, симметричными рамками и защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

В основе смартфона лежит флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+ с частотой 3,73 ГГц и графикой Immortalis-G925 MC12. Также упоминается отдельный графический чип D2, предназначенный для помощи процессору. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 6500 мм², медные прокладки и термопрокладки по всей начинке. Устройство имеет оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ. Батарея имеет емкость 7410 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Основная камера создана на базе 1/1,55-дюймового 50-мегапиксельного сенсора Light Hunter 800, дополненного оптической стабилизацией (тот же сенсор, что и у Xiaomi 14 Civi и Redmi Note 14 Pro+). В придачу есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль OV08F. На фронтальной панели разместился 20-мегапиксельный модуль OV20B.

Ожидается наличие стерео динамиков, ультразвукового сканера отпечатков в дисплее, поддержки Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, инфракрасного излучателя. Отдельное внимание обращают на вибромотор CSA0916C ─ самый большой среди Android-смартфонов. Программную часть Redmi K80 Ultra оптимизировали таким образом, чтобы реализовать 85 типов индивидуальных вариантов тактильной обратной связи. Все это работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2. Корпус обеспечивает защиту по стандарту IP68/69. Вес устройства составляет 219 г, а размеры ─ 163,08×77,93×8,18 мм.

Официального анонса еще нет, но запуск ожидается в ближайшие недели. Цена в Китае, по прогнозам, будет колебаться и диапазоне $370-$415. В некоторых регионах может выйти смартфон POCO F7 — с похожей начинкой (однако другим чипом), но другим именем. Который, в свою очередь, похож на Redmi Turbo 4 Pro.

Что внутри

Кстати, о начинке. Китайский техноблогер WekiHome уже успел записать обзор Redmi K80 Ultra и даже разобрать его на запчасти. По его словам, устройство имеет заднюю панель из стеклопластика с матовым покрытием, металлическую рамку с четырьмя изгибами и вес 223,5 грамма.

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После снятия задней крышки видно материнскую плату и огромную термопрокладку, которая накрывает аккумулятор. К сожалению, индукционной катушки для беспроводной зарядки нет. Термопрокладка тянется вплоть до модуля динамика, который расположен рядом с двойной камерой, и покрывает площадь 6800 мм². Основная часть платы также имеет медную фольгу и дополнительные охлаждающие элементы. Каждый модуль камеры имеет отдельную медную подложку для отвода тепла. Это должно уменьшить нагрев и шумы во время длительной съемки видео.

Источник: 91mobiles, gsmarena 1, 2