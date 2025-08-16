В прошлом году стало известно о возобновлении культовой комедии «Очень страшное кино» / Scary Movie. Для работы над сценарием новой части снова объединились братья Веянсы, которые работали над некоторыми предыдущими частями. А теперь выяснилось, что к своим предыдущим ролям вернутся актрисы Реджина Холл и Анна Фэрис. Они снова появятся на экране в образах Бренды и Синди.

Актрисы заявили:

«Мы не можем дождаться, чтобы вернуть Бренду и Синди к жизни и снова объединиться с нашими великими друзьями Киненом, Шоном и Марлоном — тремя мужчинами, за которых мы буквально готовы отдать жизнь (в случае Бренды — еще раз)».

Холл и Фарис снимались во всех фильмах франшизы, кроме пятой части, которая вышла в кинотеатрах в 2016 году. Новый фильм «Очень страшное кино 6» станет масштабным воссоединением. Братья Вейанс впервые за 18 лет будут работать вместе над оригинальным сценарием, который они пишут совместно с Риком Альваресом. Братья фактически создали серию, но отошли от нее после второй части 2001 года. Новую ленту выпускает Miramax в партнерстве с Paramount. Съемки стартуют в октябре, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 июня 2026 года.

Это возвращение выглядит очень своевременным: 2025 год перенасыщен фильмами ужасов (уже вышли «Грешники«, «Пункт назначения: Родовое проклятие«, «28 лет спустя» и т.д.), и зрители уже устали от однообразия. Жанр буквально нуждается в сатирической разрядке — и «Очень страшное кино» может им стать.

Франшиза, заработавшая почти $900 млн в прокате, была создана Марлоном, Шоном и Киненом Айвори Вейансами. Именно Кинен написал и снял первые две части и возвращается как продюсер. Марлон и Шон были сценаристами и исполнителями главных ролей в первых фильмах.

Шестая часть «Очень страшного кино» будет иметь нового режиссера — Майкла Тиддеса. Он давно сотрудничает с братьями Вейансами, начинал ассистентом на съемках «Блондинки в шоколаде», а затем снял их известные ленты: сатирический хоррор «Дом с паранормальными явлениями» и комедии для Netflix — «Голяка» и «Шестерняшки».

Исполнительными продюсерами выступают Джонатан Гликман, Александра Лоуи и Томас Задра от Miramax.

Франшиза насчитывает пять картин. Первая вышла в 2000 году как пародия на культовые американские фильмы ужасов. Она стала одним из самых успешных хорроров с рейтингом R всех времен, и установила рекорд стартовых кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R — $42,5 млн в первый уикенд.

Источник: deadline, gizmodo