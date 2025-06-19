«28 лет спустя» дебютировал со 100% на Rotten Tomatoes — затем немного убавил

Фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» стартовал на Rotten Tomatoes с 95% положительных отзывов — это лучший показатель среди всех частей франшизы.

Сначала фильм удерживал идеальный рейтинг в 100%, но вскоре ему немного занизили оценку. На Rotten Tomatoes предыдущие части франшизы имеют более низкие оценки: «28 дней спустя» — 87% (236 рецензий), «28 недель спустя» — 72% (196 рецензий).

Фильм разворачивается через три десятилетия после событий «28 дней спустя». В ролях — Джоди Комер (Айла), Рэйф Файнс (доктор Иен Келсон) и Аарон Тейлор-Джонсон (Джейми). Киллиан Мерфи, который был главным героем первой части, вернулся в качестве исполнительного продюсера и подтвердил участие в продолжениях. В одном из зомби увидели Мерфи, но это был британский арт-дилер и фотомодель.

Как результат, критики хвалят сильную игру актеров, выразительную режиссуру и небанальный подход к жанру. Некоторые ругают ленту за нестандартную подачу сюжета, но большинство считает ее новым дыханием:

Джейк Койл, Associated Press: «Свежий результат. Это чрезвычайно душевная история взросления, учитывая количество позвонков, которые вырывают из тел».

Кларис Лафри, Independent (UK): «»28 лет спустя» — это постбрекзитная, учитывая COVID, интерпретация этого мира, с добавленными идеями национализма, изоляционизма и культурного оружия. Но опять же, лента энергичная и простая».

Дэвид Фир, Rolling Stone: «Сойдется ли все это в удовлетворительное целое… трудно сказать. Но сам по себе поход Бойла и Гарленда обратно в этот адский пейзаж — это самое меткое, что можно сделать, чтобы бросить желчный, покрасневший взгляд на наш современный момент».

Питер Дебруж, Variety: «Обычно мы обращаемся к наполненным адреналином развлечениям в поисках катарсиса. Увлекательная перезагрузка от Бойла дарит еще и прозрение».

Бен Трэвис, Empire Magazine: «В фильме «28 лет спустя» Бойл и Гарленд возвращаются, чтобы вдохнуть захватывающую жизнь в перенасыщенный жанр. Никакого очевидного выбора здесь нет».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter: «Это никогда не воспринимается как циничная попытка вернуться к проверенному материалу исключительно по коммерческим причинам. Кажется, создатели вернулись к истории, чья аллегорическая критика мрачного политического ландшафта настоящего звучит еще более актуально».

Мэри Кассел, Screen Rant: «Хотя это скорее перезапуск, чем сиквел, «28 лет спустя» чтит оригинальный фильм, не теряя своей оригинальности и свежего духа».

Джефф Юинг, The Direct: «Все это — великие идеи, впечатляющие визуальные образы и сильная актерская игра, поддерживающая интересных персонажей… но и неожиданные поступки героев и сюжетные выдумки, которые заставляют квест Спайка по спасению матери казаться побочной миссией, а не основной историей».

В украинских кинотеатрах премьера состоялась 19 июня. Интересный факт: команда почти полностью сняла фильм на iPhone 15 Pro Max и использовала приемы «в стиле Матрицы».

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Источник: Rotten Tomatos