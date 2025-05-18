Рецензия на фильм «Пункт назначения: Родовое проклятие» / Final Destination: Bloodlines

С 15 мая на экранах украинских кинотеатров развернется новая битва за выживание с самой Смертью в очередной, уже шестой части культовой серии ужастиков «Пункт назначения» с подзаголовком «Родовое проклятие». Освежить в памяти воспоминания о предыдущих фильмах в рамках франшизы вы можете в нашем большом материале, приуроченном к выходу ленты, а в этой рецензии будем разбираться, обосновано ли появление новинки на фоне изрядно истрепавшегося концепта, который нещадно эксплуатировался предшественниками аж пять раз.

Плюсы: эффектные эпизоды с экранными гибелями очередных обреченных; уместное осознание авторами того, что и для кого они делают; легкомысленный ироничный подход явно пошел на пользу; грамотная игра со зрительскими ожиданиями; приятные отсылки к предыдущим частям; замечательное камео Тони Тодда; Минусы: отсутствие хоть немного внятной истории и присутствие сплошь одномерных персонажей; все еще беспощадная эксплуатация старого как мир концепта; сомнительный как для 2025 года CGI; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Пункт назначения: Родовое проклятие» / Final Destination: Bloodlines

Жанр фильм ужасов о сверхъестественном

Режиссеры Адам Стайн, Зак Липовски

В ролях Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Гармон, Овен Патрик Джойнер, Риа Килстедт, Анна Лоре, Брек Бессинджер, Габриэль Роуз, Тони Тодд

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Студентка колледжа Стефани Рейес невольно стала наглядным воплощением легендарных строк «Цей сон, цей сон мені щоночі сниться», ведь каждый раз видит перед собой одинаковую сцену родом из 60-х. А именно — торжественное открытие роскошного ресторана, расположенного на высоченной башне, когда случается ужасная катастрофа и все гости заведения погибают. Среди них и бабушка Стефани Айрис, которая давно ведет отшельнический образ жизни.

Чтобы выявить причины странного видения, девушка отправляется к «сумасшедшей» пенсионерке. Она еще не подозревает, что Смерть уже наточила свои лезвия, запустила газонокосилки и медицинское оборудование, завела машины и плотно уложила бревна где надо, чтобы с их помощью покончить со всеми наглецами, которые вообще не должны были появиться на этот свет.

Все без исключения создатели «Пункта назначения», какая бы часть ни предстала перед зрителем — явно из тех людей, кто верит в постулат «если умирать, то с музыкой». И новички франшизы Адам Стайн и Зак Липовски не стали исключением: недаром здесь провидчески звучит символическая Ring of Fire Джонни Кэша прямо перед тем, как огонь сожжет дотла беспечных посетителей ресторана.

Как в этом конкретном эпизоде, так и в целом, Стайн и Липовски не привносят ничего нового в устоявшийся концепт, а скорее напоминают восторженных детишек, которых наконец-то пустили на взрослый аттракцион.

Они решили не переизобретать Американские горки, а просто щедро окропили вагонетки красненьким и старательно проверили все шестеренки, чтобы без особых проблем взять необходимую высоту и с ветерком прокатиться по заданному пути. Творческого запала дуэта вполне хватает, чтобы эффектные гибели очередных болванчиков выглядели как легкомысленный хоррор-аттракцион, а не смертельно скучное пыточное порно с бессмысленным насилием.

Все это мы неоднократно видели раньше, но авторы «Родового проклятия» подкрепляют откровенно пресное повествование спасительной (само)иронией и приятными подмигиваниями предшественникам, которые оценят давние поклонники франшизы.

Если ответственные за сиквел образца 2003 года люди побоялись убивать в кадре запланированного поначалу совсем мелкого персонажа и были вынуждены накинуть парню несколько лет, чтобы в итоге прибить стеклопакетом 15-летнего юношу, то нынешние киноделы будто бросают им вызов. Если непутевые герои предыдущих серий не то что не были внимательными, а буквально сами лезли на рожон, то местная бабка мощно забаррикадировалась и отлично научилась распознавать присутствие костлявой с косой и ее недобрые намерения. «Стерва, я вижу тебя!» — уверенно восклицает она.

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В конце концов, если раньше судьба практически всех действующих лиц была предрешена заранее, то в противовес этому здешнему тандему постановщиков удается неплохо поиграть с ожиданиями зрителя. То есть, если навстречу кому-то из обреченных на всей скорости несется автобус (и, как следствие, идет намек, что мы вот-вот станем свидетелями сильно изношенного приема) это вовсе не означает, что что-то обязательно произойдет.

В какой-то момент может показаться, что в повествовании проскакивает метанарратив. «Хватит нам забивать голову этим мусором» — звучит из уст одной из девушек, сытой по горло конспирологическими теориями главной героини. Для зрителя это может прозвучать как абсолютное понимание авторами того, что использование заезженного концепта в шестой раз — пожалуй немного перебор. Но этим же они призывают относиться к показанному максимально легкомысленно, мол, народ, давайте просто предадимся эскапизму и хорошо проведем время в кино. Кстати, красноречиво выглядит то, как в итоге процитированная выше дама погибнет.

Порадует старых фанатов и появление заметно похудевшего из-за страшной болезни, но уже как родного Тони Тодда, ставшего одним из символов «Пункта назначения». Причем, честь и хвала создателям, это не просто бессмысленное камео ради камео: сюжет приоткроет завесу тайны из прошлого коронера Уильяма Бладворта, чтобы мы поняли, откуда он так много знает о Смерти.

К сожалению, или, к счастью, Адам Стайн и Зак Липовски идут по хорошо протоптанной тропе, но походка у них настолько легкая, что трудно удержаться от того, чтобы не присоединиться и не зашагать в такт. Конечно, прогулка эта рассчитана на тех, кто знает, что по дороге будут попадаться бутафорские (или же компьютерные) кровавые ошметки, но доковылять до пункта назначения не составит большого труда.