Реформа кібербезпеки: Кабмін схвалив створення національного центру резервування державних інформаційних ресурсів





Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, яка передбачає створення національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Влітку 2020 року Мінціфра розпочала активну фазу реформи кібербезпеки, яка передбачає, поміж іншого, розвиток ефективного і сучасного національного кіберцентру, а також заміну сертифіката безпеки КСЗІ Держспецзв’язку та інших застарілих стандартів безпеки 90-х. На їх місці мають з’явитися сучасні рішення, які забезпечать належний захист державної IT-інфраструктури та реєстрів.

Наприкінці минулого року Мінцифра та Держспецзв’язку взялись за впровадження системи моніторингу кіберінцидентів, яка фактично стала першим кроком в рамках реформи кібербезпеки.

В рамках прийнятого сьогодні рішення уряд врегулював механізм зберігання державних даних. Його невіддільною частиною стане так зване сховище для резервного зберігання всіх документів, даних державного значення. У разі видалення або пошкодження даних в результаті збою у системі з резервного сховища можна буде відновити все необхідне. Зокрема там будуть зберігатись дані державних реєстрів, бази даних органів влади та їх інформаційно-аналітичні системи, які пов’язані з наданням послуг громадянам. Відповідальним за роботу резервного сховища буде національний центр резервування державних інформаційних ресурсів.

Національний центр займатиметься:

забезпеченням безперервності роботи державних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації;

забезпеченням надійного функціонування серверів, системи зберігання даних та контролю за статистичними даними роботи фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу.

Постанови розроблені відповідно до Стратегії кібербезпеки України, одним з основних пріоритетних завдань якої є кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури.