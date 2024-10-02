Регистрация или штраф: призывников заставят самостоятельно становиться на учет в 17 лет через «Резерв+» или в ТЦК

Кабимин разработал законопроект №12076, которым предлагается внести изменения в процедуру постановки на учет призывников. Фактически Кабмин предлагает убрать из законодательства комиссии по вопросам постановки на воинский учет призывников, а взамен возложить обязанность становиться на учет на самих призывников. За нарушение предусмотрены немалые штрафы для граждан.

Итак, законопроект Кабмина №12076 предлагает исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно обязаны подавать в соответствующие ТЦК списки граждан Украины, подлежащих постановке на воинский учет призывников.

В то же время ответственность за предоставление информации о призывнике он будет нести самостоятельно. Предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников и военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Призывники смогут стать на учет дистанционно через приложение «Резерв+» (путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины). Также призывники смогут самостоятельно стать на учет, лично посетив ТЦК, отстояв очереди и предоставив документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Самое интересное в этом законопроекте касается ответственности призывников. Если они не станут на воинский учет лично предложенными выше способами, им придется уплатить штраф в размере от 17 тыс. грн. до 25,5 тыс. грн.

Законопроект Кабмина №12076 уже зарегистрирован в ВРУ и имеет все шансы стать законом.

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Источник: Судебно-юридическая газета

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