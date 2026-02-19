CDPR показала "распаковку" юбилейной коллекции Cyberpunk 2077: минимум $150, но без игры

CD Projekt Red показала коллекционный набор к 5-й годовщине Cyberpunk 2077 — и он стоит $145… без самой игры.





Версию с Deluxe-изданием игры можно взять за $190, но пока нет ни физических копий для консолей, ни кода Steam — лишь заявленная опция. Купить набор можно только в США и Канаде.

В коллекционном наборе к 5-й годовщине есть реплика биочипа Relic, который светится на подставке или при подключении, три голографические карты Таро, два значка, флешка с саундтреком и стальной кейс. Биочип выглядит как артефакт из игры, карты имеют голографический эффект, а флешка с выгравированным логотипом содержит музыку из вселенной Найт-Сити.

Relic — ключевой сюжетный артефакт, с которого стартует история. Именно из-за него герой Ви знакомится с Джонни Сильверхендом, роль которого исполнил Киану Ривз. В Cyberpunk 2077 этот биочип содержит цифровую личность Сильверхенда, попадающую в мозг Ви после неудачного ограбления.





Карты Таро тоже отсылают к побочному квесту Fool on the Hill, где Ви ищет граффити с арканами по Найт-Сити. В наборе есть карты Императора, Мира и Силы. А значки сделаны с логотипом Relic и брендингом корпорации Arasaka.

Мы писали, что продажи самой Cyberpunk 2077 к концу 2025 года превысили 35 млн копий. Игра стала «золотой жилой» для CDRPкоторая помогла студии масштабировать свои проекты. В прошлом году CD Projekt стала одной из самых дорогих компаний ЕС. На сегодняшний день команда из сотен разработчиков работают над сиквелом, но он на стадии предпродакшна и еще далек от релиза. Пока что польская студия направляет основные силы на The Witcher 4, которую превратят в трилогию о Цири.

