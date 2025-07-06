Первый тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Киберпанк: Бегущие по краю II» — CD Projekt RED и Netflix анонсировали второй сезон

CD Projekt RED анонсировала второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Киберпанк: Бегущие по краю II» от Netflix, с событиями в мире Cyberpunk 2077.

Аниме создает студия Trigger, автор первого сезона. Режиссером стал Кай Икараши, Бартош Штибор из CDPR является шоураннером, сценаристом и продюсером. Канно Ичиго (Promare, Cyberpunk: Edgerunners) является главным дизайнером персонажей, а Масахико Оцука занимается адаптацией сценария. Вчера аккаунт сериала в X обнародовал постер сезона, а сегодня появился тизер.

«Когда мир ослеплен зрелищами, на какие крайности нужно пойти, чтобы ваша история имела значение?», — говорится в первом сообщении. «Дэвид мертв. Но Найт-Сити живет», — сообщает второе.

Сериал, очевидно, не будет продолжать сюжет первого сезона. Авторы сообщают о новой отдельной истории из 10 эпизодов в мире Cyberpunk 2077, которая уже находится в производстве. Пока речь не идет о дате выхода, но сезон «выйдет на Netflix, когда будет готов».

«История Дэвида, возможно, закончилась, но в Найт-Сити еще много открытий. То, что легендарная анимационная студия Trigger снова с нами, позволяет нам в CD Projekt Red с радостью представить настоящую хронику искупления и мести, не похожую на то, что мы делали раньше», — рассказывает Бартош Штибор.

Первый сезон Cyberpunk: Edgerunners стартовал в сентябре 2022 года и получил положительные отзывы фанатов и критиков. Он спровоцировал повышение интереса к Cyberpunk 2077 и возвращение игроков. Вторая игра, которую пока называют Cyberpunk 2, тоже находится в работе.

Источник: IGN