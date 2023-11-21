Рекордный сезон Fortnite OG завершится «Большим взрывом». Там должен быть Эминем

Epic Games анонсировала завершение ностальгически рекордного сезона Fortnite OG. Он должен закончиться событием The Big Bang (Большой взрыв), после которого символически должно произойти новое начинание.

The Big Bang начнется 2 декабря, в 21:00 по киевскому времени. Epic рекомендует игрокам прийти как минимум на 30 минут раньше, чтобы не пропустить ничего интересного.

Концепция «Большого взрыва» напоминает событие «Черная дыра» в 2019 году, уничтожившую оригинальный остров королевской битвы, проложив путь для постоянно переосмысливающего себя «нового» Fortnite. С тех пор остров неоднократно менялся: однажды он перевернулся, другой просто взорвался, передает The Verge.

Forbes сообщает, что во время ивента может состояться концерт Эминема. На это намекает утечка скинов легендарного рэп-исполнителя, которые, очевидно, потом можно будет избрать и для участия в королевской битве.