Renault показала прототип электровнедорожника Scenic Vision, который получит водородную версию в 2030 году

Первый концепт Renault Scenic был представлен на Парижском автосалоне в 1991 году, а серийно он вышел в 1996-м. 31 год спустя история повторяется: автопроизводитель анонсировал Renault Scenic Vision: прототип, представляющий «85%» серийного автомобиля, который увидит свет в 2024 году.

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Новый прототип Renault поступит в производство в 2024 году и, хотя, в принципе, сохранит название известного компактного минивэна марки, он станет электрическим внедорожником C-сегмента.

Дизайн основан на геометрических и строгих формах, вдохновленных символом бренда в виде ромба. Кроме того, благодаря использованию электродвигателя и его аккумуляторов, расположенных под полом салона, Scénic Vision имеет колеса (оснащенные 21-дюймовыми дисками), расположенные на концах кузова, что позволяет ему обеспечивать расстояние между осями 2,83 м.

Ощущение простора максимально усиливается за счет отсутствия центральной стойки и обратного открывания дверей (решение, которое, как уже заверили в Renault, не дойдет до серийной модели). Наконец, высота всего 1,59 м придает Renault Scenic Vision спортивный вид.

Новый автомобиль использует платформу CMF-EV, которая уже установлена в нынешнем электрическом Renault Megane E-Tech. За счет этого он оснащен гибридным двигателем, основанным на топливном элементе, потребляющем водород, и вспомогательной электрической батарее.

Renault надеется использовать этот тип двигателя с 2030 года. По этой причине серийная версия модели поступит в продажу только в 2024 году с обычными электродвигателями мощностью до 217 л.с. Таким образом, Renault Scenic Vision поддерживает приверженность французского бренда электромобилям; неудивительно, что к 2030 году Renault хочет, чтобы все его модели были именно этого типа.

Одна проблема, которая привлекает внимание, заключается в том, что Renault сохраняет название Scenic, исторически связанное с компактным минивэном, для внедорожника в том же сегменте. В Renault отмечают, что такое имя связано с концепцией семейного автомобиля. И утверждают, что это внедорожник. Кроме того, некоторые руководители бренда отметили, что для них «имя Scenic ассоциируется не с кузовом как таковым, а с революционной концепцией автомобиля» и новаторством.

Но если этот Scenic Vision чем-то выделяется, так это тем, что он продвигает модель устойчивого развития, которую Renault хочет реализовать для своих будущих автомобилей, и к 2030 году французский бренд хочет, чтобы до 33% материалов, используемых в его автомобилях, подвергались вторичной переработке.

И в Renault Scenic Vision будут использоваться до 70% переработанных материалов, и до 95% материалов, из которых состоит этот прототип, подлежат вторичной переработке в конце их срока службы. Так, например, пол автомобиля, мозаика из черных и белых кусочков, получается из переработанных молочных бутылок и пластиковых труб.

Кроме того, в производстве используются такие материалы, как алюминий (в интерьере, а также на капоте или на дверях), который можно многократно перерабатывать, а также переработанные и подлежащие вторичной переработке пластмассы (в сиденьях, изготовленные из переработанных пластиковых тканей и без пигментов, придающих цвет). Для деталей кузова или дверных порогов Scenic Vision использует углеродное волокно.

Как концепт, автомобиль также предлагает множество технологических достижений. Самым ярким (но это не будет серийной модели в 2024 году) могут быть с самого начала динамические легкосплавные диски и использование для передних сидений пузырьковых подушек безопасности.

Первые включают в себя подвижные элементы, которые будут открываться или закрываться в зависимости от потребностей использования: таким образом, обода будут «закрытыми» для улучшения аэродинамики и эффективности на высокой скорости и будут «открываться», например, когда транспортное средство сочтет это целесообразным. Пузырчатые подушки безопасности расположены в задней части передних сидений и будут развернуты из спинки сидений, чтобы покрыть все тело его пассажиров.

Но это не единственные технологические элементы. Кабина, которая не имеет слишком большого количества покрытий, включает до 10 ориентированных на водителя или пассажира небольших экранов в зависимости от жестов, которые распознает камера.

Он также включает в себя датчики сердечного ритма и фронтальную камеру, которая отслеживает степень внимания и сонливости водителя, чтобы предупредить водителя, если обнаружит возможные риски аварии и, при необходимости, даже самостоятельно остановить автомобиль.

Наряду с этими датчиками Scenic Vision также имеет различные дополнительные системы безопасности, такие как контроль окружающей среды и опасных ситуаций (например, очень крутых поворотов) с помощью внешних датчиков и GPS.

И так называемая оценка безопасности: система, которую скоро предложат модели бренда и которая на основе данных датчиков анализирует привычки водителей с точки зрения ускорения, скорости, резкого торможения или степени внимания к дороге. С ними оценка безопасности предлагает персонализированные советы по вождению и, в конце каждой поездки, оценку безопасности.

По оценкам Renault, с помощью этих систем количество аварий может снизиться на 70% по сравнению с обычным оборудованием.

Чтобы распознать, какой водитель управляет машиной, двери прототипа включают устройство распознавания лиц для автоматической разблокировки при приближении хозяина. Дополнительно интерьер адаптируется к индивидуальной конфигурации, таких как регулирование сидения или мультимедийной секции.

Наиболее привлекательным является то, что между приборной панелью и лобовым стеклом находится большой экран, на котором отображается информация, связанная с поездкой, Но еще благодаря системе передней камеры автомобиля, этот экран может проецировать непосредственное окружение, как если бы оно было «прозрачным». Когда эта функция активирована, поле зрения водителя расширяется на 24%, а угол обзора — еще на 6,7 градуса.