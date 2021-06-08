Французы показали предсерийную версию электромобиля Renault MeganeE с мощностью 160 кВт, батареей 60 кВтч и запасом хода 450 км

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Осенью прошлого года французский автопроизводитель Renault представил концепт электромобиля Megane eVision, который был призван продемонстрировать серийный Меган следующего поколения. Сегодня компания подтвердила, что активно ведет работу над проектом и показала первые предсерийные экземпляры новинки Renault Megane E-Tech Electric.

Модель, которую в серийной версии назовут Renault MeganeE, станет первым электромобилем бренда в C-классе, дополнив электрическую линейку, представленную Renault Twingo в A-классе и Renault ZOE в B-классе.

В компании подтвердили, что она будет построена на фирменной платформе CMF-EV. Модель формата хэчтбек/кроссовер получит электродвигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.) и батарею на 60 кВтч, которая обеспечивает запас хода 450 км по измерительному циклу WLTP.

На фабрике в Дуэ (Франция), где производят модели Espace, Scenic и Talisman, уже собрали первые 30 экземпляров Renault MeganeE, которые отправятся на публичные дороги Европы для финального тестирования уже этим летом. Серийное производство новинки должно стартовать уже в следующем году.

Напомним, что в прошлом году Франция выделила 8 млрд евро на стимулирование производства электромобилей в стране с целью собирать не менее 1 млн EV в год к 2025 году и увеличила льготы на их покупку и утилизацию ДВС-моделей.

Источник: Renault