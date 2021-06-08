Французы показали предсерийную версию электромобиля Renault MeganeE с мощностью 160 кВт, батареей 60 кВтч и запасом хода 450 км
Осенью прошлого года французский автопроизводитель Renault представил концепт электромобиля Megane eVision, который был призван продемонстрировать серийный Меган следующего поколения. Сегодня компания подтвердила, что активно ведет работу над проектом и показала первые предсерийные экземпляры новинки Renault Megane E-Tech Electric.
Модель, которую в серийной версии назовут Renault MeganeE, станет первым электромобилем бренда в C-классе, дополнив электрическую линейку, представленную Renault Twingo в A-классе и Renault ZOE в B-классе.
В компании подтвердили, что она будет построена на фирменной платформе CMF-EV. Модель формата хэчтбек/кроссовер получит электродвигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.) и батарею на 60 кВтч, которая обеспечивает запас хода 450 км по измерительному циклу WLTP.
На фабрике в Дуэ (Франция), где производят модели Espace, Scenic и Talisman, уже собрали первые 30 экземпляров Renault MeganeE, которые отправятся на публичные дороги Европы для финального тестирования уже этим летом. Серийное производство новинки должно стартовать уже в следующем году.
Напомним, что в прошлом году Франция выделила 8 млрд евро на стимулирование производства электромобилей в стране с целью собирать не менее 1 млн EV в год к 2025 году и увеличила льготы на их покупку и утилизацию ДВС-моделей.
Источник: Renault