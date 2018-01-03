Рендер HTC U12 позволяет оценить дизайн смартфона

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Ожидается, что в мае этого года компания HTC представит свой новый флагманский смартфон HTC U12. Несмотря на то, что презентация устройства состоится ещё не очень скоро, в интернете уже появилось рендерное изображение этого аппарата.

Судя по изображению, смартфон HTC U12 оснащён полноэкранным дисплеем с соотношением сторон 18:9. Боковые грани получились очень маленькими. Над дисплеем расположилась одиночная камера для автопортретов. Сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели, а кнопки регулирования громкости звука и включения доступны на правой боковой грани корпуса. На нижней грани, судя по всему, имеется порт USB-C.

Согласно циркулировавшим ранее слухам, смартфон HTC U12 может получить дисплей с разрешением 4K, процессор Snapdragon 845 и корпус, выполненный из металла и стекла. Предполагается, что в устройстве будет доступна двойная камера на задней панели, а вот 3,5-миллиметрового звукового разъёма не предусмотрено.

Источник: gizmochina