Робот-нить находит камни в почках и растворяет их

Камни в почках могут представлять серьезную проблему, особенно, если от них невозможно избавиться с помощью пероральных препаратов

Эти образования представляют собой твердые отложения солей и других минералов, содержащихся в моче. Со временем их накопление в почках может приводить к серьезным проблемам, которые приходится решать операбельным путем.

У людей с регулярным образованием камней в почках эффективность пероральных препаратов еще ниже, поскольку они могут помочь растворить эти отложения, или же оказаться неэффективными. Но даже когда производят необходимый эффект, это происходит слишком медленно.

В связи с этим доктор Вероника Магданц и ее коллеги из Университета Ватерлоо в Канаде создали устройство, представляющее собой нить размером 1x1x12 мм. Она изготовлена из смеси гидрогеля и эластомера и пропитана ферментом уреазы. К одному из ее концов также крепится микромагнит. Предполагается, что устройство можно будет вводить в мочевой пузырь через катетер.

Когда эта нить окажется в организме, ее можно будет визуализировать с помощью ультразвука, и управлять ею с помощью внешнего роботизированного манипулятора с магнитом, вращающимся на конце. Во время вращения магнита нить также совершает колебания вперёд и назад, двигаясь по мочевыводящим путям и отталкиваясь от стенок.

Нить останавливается, когда достигнет камня в почках. Далее ее можно удерживать на месте в течение нескольких дней с помощью внешнего магнитного пластыря, приклеенного к коже. Нить выделяет уреазу в мочу вокруг, увеличивая ее pH. Снижение кислотности приводит к растворению камня, после чего он относительно безболезненно может быть удален из организма.

В ходе испытаний, проведенных на 3D-печатных моделях мочевыводящих путей человека, заполненных синтетической мочой, было обнаружено, что одна из нитей повышает pH жидкости с 6, что типично для среды с камнями в почках, до 7. Это привело к уменьшению веса камней в моче в среднем на 30%. При этом повышенный уровень pH сохранялся до трех месяцев. Далее исследователи планируют провести исследования на крупных животных.

«Наша цель — предложить эффективную альтернативу существующим методам лечения. Мы надеемся, что ускоренное растворение облегчит боль и поможет пациентам быстрее выводить камни из организма», — объясняет Вероника Магданц.

Результаты исследования опубликованы в журналеAdvanced Healthcare Materials

Источник: NewAtlas