Новости Технологии 30.06.2025 в 11:23 comment views icon

Нанороботы залезут в нос, чтобы почистить его лучше лекарств, — китайские ученые

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Нанороботы залезут в нос, чтобы почистить его лучше лекарств, — китайские ученые
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Исследователи из Китая и Гонконга создали крошечных роботов, способных проникать в нос для устранения заложенности и опасных бактерий.

Многие люди в мире страдают из-за заложенности носа, мешающей нормально дышать, используя различные спреи и даже антибиотики. Однако созданные китайскими исследователями крошечные роботы, управляемые с помощью электромагнитного поля, способны уничтожать опасные инфекции и чистить носовые пазухи.

Обычно заложенность носа вызывают воспаление или отеки носовых пазух вследствие инфекций, аллергических реакций или загрязнения. Инфекции придаточных пазух носа и другие инфекции в слизистых оболочках часто образуют плотный, клейкий слой и биопленки, с которыми не могут легко справиться ни спреи, ни системные антибиотики. Исследователи из Китайского университета в Гонконге и университетов в Гуанси, Шэньчжэне, Цзянсу, Янчжоу и Макао взялись за решение этой проблемы. 

Предыдущие исследования других ученых предлагали использование нанороботов с антибиотиками. Однако китайские исследователи предложили роботов, созданных из материала, который работает как катализатор. Химические реакции, возникающие на поверхностях этих крошечных роботов просто уничтожают бактерии.

Нанороботи залізуть в ніс, щоб почистити його краще за ліки, - китайські вчені
Science Robotics

«Предлагаемая нами микророботизированная терапевтическая платформа имеет такие преимущества, как неинвазивность, минимальное сопротивление и отсутствие необходимости в медикаментозном вмешательстве», — отмечают китайские исследователи. 

Сейчас инновационную технологию успешно испытали пока только на кроликах и свиньях. Однако следующим этапом должны стать клинические испытания.

Преимуществом таких роботов является является их эффективность в отличие от лекарств, лишь незначительная часть которых достигает необходимого места. Однако прежде чем эта технология начнет применяться на людях, исследователи должны убедиться, что ни один робот не застрянет в носу и не оставит после себя ничего. Кроме этого ученые должны усовершенствовать магниты для улучшения управления роботами внутри человеческого тела. Аналогичные технологии в будущем можно будет применять для борьбы с инфекциями и бактериями в других частях человеческого организма.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics

Источник: ZMEScience

Раздел Технологии выходит при поддержке

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