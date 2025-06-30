Нанороботы залезут в нос, чтобы почистить его лучше лекарств, — китайские ученые

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Исследователи из Китая и Гонконга создали крошечных роботов, способных проникать в нос для устранения заложенности и опасных бактерий.

Многие люди в мире страдают из-за заложенности носа, мешающей нормально дышать, используя различные спреи и даже антибиотики. Однако созданные китайскими исследователями крошечные роботы, управляемые с помощью электромагнитного поля, способны уничтожать опасные инфекции и чистить носовые пазухи.

Обычно заложенность носа вызывают воспаление или отеки носовых пазух вследствие инфекций, аллергических реакций или загрязнения. Инфекции придаточных пазух носа и другие инфекции в слизистых оболочках часто образуют плотный, клейкий слой и биопленки, с которыми не могут легко справиться ни спреи, ни системные антибиотики. Исследователи из Китайского университета в Гонконге и университетов в Гуанси, Шэньчжэне, Цзянсу, Янчжоу и Макао взялись за решение этой проблемы.

Предыдущие исследования других ученых предлагали использование нанороботов с антибиотиками. Однако китайские исследователи предложили роботов, созданных из материала, который работает как катализатор. Химические реакции, возникающие на поверхностях этих крошечных роботов просто уничтожают бактерии.

«Предлагаемая нами микророботизированная терапевтическая платформа имеет такие преимущества, как неинвазивность, минимальное сопротивление и отсутствие необходимости в медикаментозном вмешательстве», — отмечают китайские исследователи.

Сейчас инновационную технологию успешно испытали пока только на кроликах и свиньях. Однако следующим этапом должны стать клинические испытания.

Преимуществом таких роботов является является их эффективность в отличие от лекарств, лишь незначительная часть которых достигает необходимого места. Однако прежде чем эта технология начнет применяться на людях, исследователи должны убедиться, что ни один робот не застрянет в носу и не оставит после себя ничего. Кроме этого ученые должны усовершенствовать магниты для улучшения управления роботами внутри человеческого тела. Аналогичные технологии в будущем можно будет применять для борьбы с инфекциями и бактериями в других частях человеческого организма.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics

Источник: ZMEScience

Раздел Технологии выходит при поддержке

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