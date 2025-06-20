Крошечный робот-спиннер быстро удаляет тромбы в сосудах, до которых иначе не добраться

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Исследователи из лаборатории Стэнфордского Университета в США создали крошечную трубку с тонкими ребрами для эффективного удаления тромбов из сосудов.

Во время испытаний этот крошечный спиннер разместили в модели артерии, которую забил тромб. За считанные секунды устройство ликвидировало смертельно опасную закупорку, восстановив нормальный кровоток.

Миллионы людей во всем мире страдают от инсультов, сердечных приступов и тромбоэмболии легочной артерии. Наиболее распространенными являются ишемические инсульты, когда тромб блокирует кровоток к мозгу. Врачи обычно проводят удаление тромба с помощью техники, которая называется тромбэктомией. Однако крошечные вакуумные устройства и сетчатые петли, которые используются во время проведения тромбэктомии, часто оказываются не очень эффективными.

Как отмечает соавтор нового исследования, руководитель отделения нейроинтервенции в Стэнфорде, доктор Джереми Хейт, современные технологии успешно удаляют тромбы с первой попытки только в 50% случаев. В сложных случаях вероятность неудачи может превышать 80%. Вместо того, чтобы дергать или пробовать разорвать тромб, крошечный спиннер меняет его форму, сжимая и скручивая липкие нити сгустка, пока тот не уменьшится настолько, чтобы его можно было просто высосать.

«В большинстве случаев мы более чем вдвое превышаем эффективность современных технологий, а для самых сложных тромбов, которые с помощью современных устройств мы удаляем не более чем в 11% случаев, с новым устройством в 90% случаев нам удается открыть артерию с первой попытки», — отмечает Джереми Хейт.

Тромб формируется с помощью фибрина — прочного белка, который объединяет эретроциты в сгусток. Традиционные устройства для тромбэктомии растягивают или разрывают сгусток, что создает риск разрыва тромба и последующих закупорок в другом месте.

«Уникальность этого спиннера в том, что он применяет компрессионные и сдвиговые силы для сжатия всего сгустка. Он работает одинаково хорошо для широкого спектра составов и размеров сгустков. Даже для плотных, богатых фибрином сгустков, которые невозможно обработать с помощью современных технологий, наш спиннер может их обработать», — объясняет старший автор исследования, профессор Руике Рене Чжао.

Устройство вводится в кровеносные сосуды с помощью катетера. Доходя до тромба спиннер начинает крутиться со скоростью до 40 тыс. оборотов в минуту. Щели и ребра на трубке создают локализованное всасывание, которое мягко прижимает сгусток к его поверхности. Красные кровяные клетки высвобождаются, объем сгустка уменьшается до 95%, а плотный фибриновый шарик втягивается в спиннер.

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Во время испытаний устройства на свиньях спиннер удалял тромбы в церебральных и почечных артериях почти с идеальной результативностью. В более чем 500 лабораторных испытаниях, включая модели извилистых сосудов, устройство достигало полной реваскуляризации почти каждый раз.

Далее ожидается проведение клинических испытаний. Однако по мнению разработчиков, их устройство может получить более широкое применение. Например, этот спиннер может помочь в удалении фрагментов камней в почках.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: ZMEScience

Раздел Технологии выходит при поддержке

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