«россия заплатит». Появился специальный сайт для сбора данных о нанесенном российскими оккупантами ущербе

KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики) совместно с Офисом Президента Украины и Министерством экономики запустили проект «россия заплатит». Его цель — собрать информацию о физических потерях инфраструктуры государства и жилья разрушенных граждан, продолжающих разрушаться из-за россии, которая развязала полномастабную войну против Украины.

Специально для сбора и систематизации информации создан сайт https://damaged.in.ua. Любой может отправлять информацию о разрушениях, нанесенных вследствие военных действий против Украины. В дальнейшем она была использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения россией нанесенного ущерба.

На сайте уже есть информация, собранная командой KSE и волонтерами касательно повреждений физической инфраструктуры, жилых зданий за первые 14 дней войны. В частности, по имеющейся информации, в настоящее время повреждены и/или полностью разрушены по меньшей мере 200 образовательных учреждений, 30 заведений здравоохранения, 8 церквей, 1600 жилых домов, 19 административных зданий, 23 завода/их склады, 12 аэропортов, 5 ТЭС/ГЭС и т.д. Кроме того, разрушены/выведены из строя более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, 12 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д.

Эти данные получены в результате анализа более 1800 сообщений граждан, правительства, местных органов власти о потерях и повреждениях по всей стране.

По предварительной оценке KSE, общая стоимость поврежденных/разрушенных объектов в случае их полного разрушения может составлять до 1,5 триллиона гривен или до 54,3 миллиарда долларов США. Впрочем, стоимость работ по восстановлению объектов, вероятно, будет значительно больше, поскольку в большинстве случаев понадобится демонтаж разрушенных зданий/объектов и восстановление значительного количества объектов с нуля.

Данные оценки не являются исчерпывающими, поскольку информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта.

Также данная оценка не учитывает информацию о вреде, причиненном в результате боевых действий, минировании, природным ресурсам, животному хозяйству, запасам компаний (на складах, в магазинах и т.п.), движимого имущества, военного имущества, имущества телеком-операторов и т.д.

Чтобы информацию взяли в работу, она должна быть проверена и структурирована. В частности, нужно максимально подробно заполнить форму на портале, обязательно прикрепить видео и фото объекта и, по возможности, контакты свидетелей. Также подать информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота https://t.me/Damage_in_ru_bot. Вся предоставленная информация о потерях будет проверяться и верифицироваться командой аналитиков.

Всем кто будет предоставлять информацию о разрушениях, авторы гарантируют полную конфиденциальность. Также не будет обнародоваться информация о конкретных разрушениях. Публично во время военного положения будет доступна только обобщенная статистика.