Rozetka разрабатывает платежную систему

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





О планах по запуску собственной платежной системы рассказал соучредитель и совладелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин изданию «Интерфакс-Украина».

По словам Чечеткина, компания уже направила соответствущий запрос в регулирующие органы и ожидает выдачи лицензии на осуществления финансовой деятельности.

«Мы создаем платежную систему (…) Наша цель – чтобы вам было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель — чтобы это для вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции, ну и, понятно отдать это покупателю», — заявил Владислав Чечеткин.

Запуск собственной платежной системы позволит интернет-магазину не платить за комиссии обработку банковских платежей, которую банки устанавливают для торговцев при оплате банковскими картами.

В минувшую пятницу Владислав Чечеткин поспорил с сооснователем monobank Олегом Гороховским по поводу законопроекта №4364, который сейчас готовится ко второму чтению в Раде и предусматривает ограничение размера банковской комиссии. Первый поддерживает принятие законопроекта, а второй — категорически против. Ранее против законопроекта выступили украинские банки и НБУ.

Буквально на днях Олег Гороховский намекнул, что законопроект, скорее всего, будет принят — максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев ограничат на уровне 1%, а ставок интерчейнджа — 0,5%.