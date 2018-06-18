Руководителя Audi арестовали по делу о «дизельгейте»
Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen Group, начала новую рабочую неделю с весьма пессимистической ноты. Как сообщает Reuters, сегодня утром был арестован глава Audi Руперт Штадлер. Он задержан по делу о так называемом «дизельгейте» — махинации с результатами тестирования дизельных двигателей. В пресс-службе Volkswagen уже подтвердили факт задержания Штадлера.
«Мы подтверждаем, что господин Штадлер был задержан [полицией- прим.ред.] сегодня утром. В настоящее время судом рассматривается прошение касательно его освобождения из-под стражи», – отметил представитель Volkswagen, добавив, что презумпцию невиновности в деле против Штадлера никто не отменял.
Источнику не удалось быстро получить комментарий от Audi. Прокуратура Мюнхена и сам Штадлер также оказались недоступными для комментариев.
На прошлой неделе прокуратура Мюнхена объявила о предварительном расследовании против руководства концерна с связи с подозрениями мошенничестве с дизельными двигателями. Одновременно правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi.
На данным момент известно, что по делу Audi в списке обвиняемых находится 20 человек.
Источник: Reuters и Neue Osnabrücker Zeitung
- В 2015 году концерн Volkswagen уличили в использовании специального ПО, позволяющего занижать данные о выбросах двигателей во время тестирования. Впоследствии проблема с подачи СМИ получила название «Дизельгейт».
-
- За дизельгейт» Volkswagen уже заплатила штрафами и компенсациями на несколько десятков миллиардов долларов в различных странах, а некоторые топ-менеджеры даже получили реальный тюремный срок.