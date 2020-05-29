С 1 июня «Нова пошта» возвращает плату за хранение посылок в отделениях начиная с восьмого дня хранения

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Компания «Нова Пошта» сообщила, что с 1 июня 2020 года восстанавливает стандартные условия услуги хранения посылок. Таким образом, как и прежде, посылки будут бесплатно храниться 7 календарных дней, а на восьмой день начнет начисляться плата.

Отметим, что компания ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в Украине начались ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты не волновались о своих посылках и смогли забрать их, когда смогут добраться до отделения.

Как отметили в компании «Нова Пошта», сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок и поэтому руководство приняло решение возобновить действие услуги.

Процесс перехода на стандартные условия будет происходить следующим образом:

Плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем ​​хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

С 1 июня все клиенты получат стандартное информирование о восстановлении действия услуги во все каналы связи — SMS, Viber и т.д.

Напомним, что в период действия карантина «Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений.

Источник: Нова Пошта