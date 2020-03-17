«Нова пошта» закрывает некоторые отделения из-за карантина (полный перечень)
Недавно мы сообщали, что введение карантина в Украине не окажет практически никакого влияния на работу почтовых операторов. Однако с тех пор правительство ввело более строгие ограничения, и компания «Нова пошта» уведомила, как они отобразятся на её работе.
Отмечается, что «Нова пошта» продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объёме. Но в связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается, компания временно перенаправляет весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в другие свои отделения. Ниже приводим перечень изменений, актуальный на данный момент:
Одесса
- Отделение №84 временно закрывается. Все посылки будут перенаправляться на отделение №90
- Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28
- Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26
- Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94
Одесская область
- Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
- Отделение №3 в Белгород-Днестровском закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1
Львов
- Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
- Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69
Черкассы
- Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
- Отделение №14 (ТЦ «Депот») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №2
Киев
- Отделение №322 (ТЦ «Олимпийский») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
- Отделение №138 («Спортлайф», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
- Отделение №261 (ТЦ «Проспект») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №318
- Отделение №164 (ТЦ «Квадрат», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №67
Херсон
- Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6
Винница
- Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
- Отделение №25 (ТЦ «Барбара») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
- Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
- Отделение №36 (ТЦ «Квартал») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16
Луцк
- Отделение №6 (ТЦ «Варшавский») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
- Отделение №23 (ТЦ «Буратино») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
В ТРЦ, где есть продуктовые магазины, и к которым есть доступ посетителей, отделения работают и далее. Все остальные отделения «Нова пошта» и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. При этом в отделениях внедряются дополнительные меры безопасности:
- Все отделения «Нова пошта» оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенные в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.
- В отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр
- В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
- Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.
- Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса.
Актуальную информацию об изменениях в работе отделений рекомендуется отслеживать на сайте компании.
Источник: «Нова пошта»
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