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«Нова пошта» закрывает некоторые отделения из-за карантина (полный перечень)

«Нова пошта» закрывает некоторые отделения из-за карантина (полный перечень)

«Нова пошта» закрывает некоторые отделения из-за карантина (полный перечень)


Недавно мы сообщали, что введение карантина в Украине не окажет практически никакого влияния на работу почтовых операторов. Однако с тех пор правительство ввело более строгие ограничения, и компания «Нова пошта» уведомила, как они отобразятся на её работе.

Отмечается, что «Нова пошта» продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объёме. Но в связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается, компания временно перенаправляет весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в другие свои отделения. Ниже приводим перечень изменений, актуальный на данный момент:

Одесса

  • Отделение №84 временно закрывается. Все посылки будут перенаправляться на отделение №90
  • Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28
  • Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26
  • Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94

Одесская область

  • Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
  • Отделение №3 в Белгород-Днестровском закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1

Львов

  • Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
  • Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69

Черкассы

  • Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
  • Отделение №14 (ТЦ «Депот») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №2

Киев

  • Отделение №322 (ТЦ «Олимпийский») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
  • Отделение №138 («Спортлайф», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
  • Отделение №261 (ТЦ «Проспект») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №318
  • Отделение №164 (ТЦ «Квадрат», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №67

Херсон

  • Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6

Винница

  • Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
  • Отделение №25 (ТЦ «Барбара») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
  • Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
  • Отделение №36 (ТЦ «Квартал») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16

Луцк

  • Отделение №6 (ТЦ «Варшавский») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
  • Отделение №23 (ТЦ «Буратино») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

В ТРЦ, где есть продуктовые магазины, и к которым есть доступ посетителей, отделения работают и далее. Все остальные отделения «Нова пошта» и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. При этом в отделениях внедряются дополнительные меры безопасности:

  • Все отделения «Нова пошта» оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенные в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.
  • В отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр
  • В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
  • Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.
  • Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса.

Актуальную информацию об изменениях в работе отделений рекомендуется отслеживать на сайте компании.

Источник: «Нова пошта»

  • 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Одновременно количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
  • С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
  • В Украине официально зарегистрировано семь случаев заболевания COVID-19, включая два последние в Киеве, и одна смерть от него.
  • 17 марта ВРУ приняла закон об усилении борьбы с коронавирусом.
  • По состоянию на утро 17 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели более 182 тыс. человек, выздоровели почти 80 тысяч человек, умерли более 7,1 тыс. человек.
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