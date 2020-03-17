«Нова пошта» закрывает некоторые отделения из-за карантина (полный перечень)

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Недавно мы сообщали, что введение карантина в Украине не окажет практически никакого влияния на работу почтовых операторов. Однако с тех пор правительство ввело более строгие ограничения, и компания «Нова пошта» уведомила, как они отобразятся на её работе.

Отмечается, что «Нова пошта» продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объёме. Но в связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрывается, компания временно перенаправляет весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в другие свои отделения. Ниже приводим перечень изменений, актуальный на данный момент:

Одесса

Отделение №84 временно закрывается. Все посылки будут перенаправляться на отделение №90

Отделение №93 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №28

Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №26

Отделение №42 временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №94

Одесская область

Отделение №5 в Черноморске временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

Отделение №3 в Белгород-Днестровском закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1

Львов

Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55

Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69

Черкассы

Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15

Отделение №14 (ТЦ «Депот») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №2

Киев

Отделение №322 (ТЦ «Олимпийский») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150

Отделение №138 («Спортлайф», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149

Отделение №261 (ТЦ «Проспект») временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №318

Отделение №164 (ТЦ «Квадрат», Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №67

Херсон

Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6

Винница

Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23

Отделение №25 (ТЦ «Барбара») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14

Отделение №22 (маг. «Грош») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7

Отделение №36 (ТЦ «Квартал») временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16

Луцк

Отделение №6 (ТЦ «Варшавский») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

Отделение №23 (ТЦ «Буратино») временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

В ТРЦ, где есть продуктовые магазины, и к которым есть доступ посетителей, отделения работают и далее. Все остальные отделения «Нова пошта» и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. При этом в отделениях внедряются дополнительные меры безопасности:

Все отделения «Нова пошта» оборудованы станциями дезинфекции рук, расположенные в зоне комфорта сотрудников, а также в клиентской зоне отделения.

В отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр

В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

Все сотрудники отделений перед началом работы проходят первичный осмотр с измерением температуры.

Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции по профилактическим мерам по предотвращению распространения вируса.

Актуальную информацию об изменениях в работе отделений рекомендуется отслеживать на сайте компании.

Источник: «Нова пошта»