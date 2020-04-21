«Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений





Несмотря на скорое завершение срока карантина, украинские компании продолжают вводить новые меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В частности, возле отделений «Новой пошты» начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками.

Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения «Новой пошты».

«В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Они хотят прийти и быстро получить свою посылку. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице», — отметил Александр Бульба, СЕО «Новой пошты».

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений НП по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от + 10С и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, «Нова пошта» руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Напомним, что с начала карантина «Нова Пошта» запустила несколько совместных проектов с сетями АТБ, Ашан, Rozetka и другими по доставке продуктов и продуктовых наборов украинским потребителям.

Источник: Нова Пошта