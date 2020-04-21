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«Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений

«Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений

«Нова пошта» ввела администраторов для ускоренного обслуживания клиентов на улице возле отделений


Несмотря на скорое завершение срока карантина, украинские компании продолжают вводить новые меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В частности, возле отделений «Новой пошты» начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками.

Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения «Новой пошты».

«В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Они хотят прийти и быстро получить свою посылку. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице», — отметил Александр Бульба, СЕО «Новой пошты».

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений НП по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от + 10С и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, «Нова пошта» руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Напомним, что с начала карантина «Нова Пошта» запустила несколько совместных проектов с сетями АТБ, Ашан, Rozetka и другими по доставке продуктов и продуктовых наборов украинским потребителям.

Источник: Нова Пошта

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