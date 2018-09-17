С 2020 года IKEA будет доставлять покупки в пяти крупных городах мира только на электромобилях, а с 2025 года хочет полностью перейти на экологически чистый транспорт

Компания IKEA, которая планирует выйти на украинский рынок уже следующим летом, объявила об экологической программе, согласно которой доставка покупок будет осуществляться только с помощью электромобилей. Для начала компания выбрала пять крупных городов, где уже к 2020 году в службе доставки будут работать только электрические грузовики — это Амстердам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж и Шанхай.

Помимо этого в IKEA нацелены сделать 100% своих автомобилей для доставки на дом экологически чистыми к 2025 году, задав промежуточную цель в 25% «зеленого» автопарка к 2020 году. К этому же году компания рассчитывает обеспечить зарядками для электромобилей все свои локации, включая магазины, офисы и складские комплексы на всех 30 рынках мира, где присутствует в данный момент.

«Мы бросаем вызов самим себе и вдохновляем других, поскольку только вместе мы можем достичь тех изменений, которые необходимы. Для нас важно развивать бизнес правильным образом — поэтому мы ускоряем переход к электромобилям в пяти крупных городах. К 2020 году все наши домашние поставки в центральных районах Амстердама, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Парижа и Шанхая будут осуществляться электромобилями или другими автомобилями с нулевым уровнем выбросов», — отметил Йеспер Бродин, генеральный директор IKEA Group.

Как видим, шведская компания решила опробовать свою экологическую программу не только на родном для себя европейском рынке, но и в США, а также в Китае, где проблема вредных выхлопов от ДВС-автомобилей стоит особенно остро.

Напомним, что в сентябре 2017 года компания IKEA Group присоединилась к глобальной инициативе EV100, в рамках которой крупнейшие компании мира обязуются перевести свои автопарки на электрическую тягу к 2030 году.

Источник: IKEA