S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Xbox Series X|S и PS5 — на старших консолях трилогия идет в 4K с 60 FPS

Трилогия классических игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышла вчера на консолях Xbox и PlayStation. Теперь можно взглянуть на игровой процесс на старших консолях актуального поколения Xbox Series X и PS5.

Сборник включает все три игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, которые можно поиграть на этих консолях в 4K при 60 FPS (кадров в секунду).

Геймплей PS5

Геймплей Xbox Series X

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