Трилогия оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна уже сегодня на Xbox и PS за $39,99 — трейлер

Трилогия классических игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышла на консолях Xbox и PlayStation. Издание Legends of the Zone доступно в Microsoft Store за $39,99 и включает все три игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, при этом каждая по отдельности стоит $19,99.

В заметке на Xbox Wire Microsoft пишет: «Каждый элемент из оригинальных игр был сохранен и добросовестно перенесен на консоль благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров в Mataboo. Все это создает прекрасную возможность для геймеров Xbox, чтобы получить базовые знания о вселенной STALKER в преддверии запуска STALKER 2: Heart of Chornobyl, которая состоится в первый день Game Pass 5 сентября 2024 года».

Позже в этом году GSC Game World выпустит патч для Xbox Series X и версии S, который принесет дополнительные графические улучшения и другие функции. Консольные версии также будут иметь поддержку модов через mod.io, но это также будет доступно позже.

В своем пресс-релизе авторы игр S.T.A.L.K.E.R. добавляют: «Война в Украине продолжается. GSC Game World поддерживает нашу Родину всеми доступными способами. Всем тем, кто также желает присоединиться к помощи Украине, мы рекомендуем пройти по ссылке на официальный благотворительный фонд Владимира Зеленского, Президента Украины: https://u24.gov.ua/»

Python с нуля. Навчимо самостійно писати код на Python з нуля, розуміти структуру вебпрограм. Отримайте навички — інтеграції з сторонніми сервісами! Знижка у розмірі 10% доступна при використанні промокоду "ITC". Дізнатись про курс

Источники: GSC, Microsoft

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!