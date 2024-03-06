Новости Игры 06.03.2024 в 23:17 comment views icon

Трилогия оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна уже сегодня на Xbox и PS за $39,99 — трейлер

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Трилогия оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна уже сегодня на Xbox и PS за $39,99 — трейлер

Трилогия классических игр S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вышла на консолях Xbox и PlayStation. Издание Legends of the Zone доступно в Microsoft Store за $39,99 и включает все три игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, при этом каждая по отдельности стоит $19,99.

В заметке на Xbox Wire Microsoft пишет: «Каждый элемент из оригинальных игр был сохранен и добросовестно перенесен на консоль благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров в Mataboo. Все это создает прекрасную возможность для геймеров Xbox, чтобы получить базовые знания о вселенной STALKER в преддверии запуска STALKER 2: Heart of Chornobyl, которая состоится в первый день Game Pass 5 сентября 2024 года».

Позже в этом году GSC Game World выпустит патч для Xbox Series X и версии S, который принесет дополнительные графические улучшения и другие функции. Консольные версии также будут иметь поддержку модов через mod.io, но это также будет доступно позже.

В своем пресс-релизе авторы игр S.T.A.L.K.E.R. добавляют: «Война в Украине продолжается. GSC Game World поддерживает нашу Родину всеми доступными способами. Всем тем, кто также желает присоединиться к помощи Украине, мы рекомендуем пройти по ссылке на официальный благотворительный фонд Владимира Зеленского, Президента Украины: https://u24.gov.ua/»

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года. Заявление GSC Game World о переносе релиза игры

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Источники: GSC, Microsoft

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