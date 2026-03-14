Автор S.T.A.L.K.E.R. создает новую игру S.T.R.A.N.G.E.R.: бюджет — десятки миллионов долларов

В конце февраля стало известно, что бывший основатель GSC Game World Сергей Григорович начал работу над новой игрой S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Теперь появились новые подробности об этом проекте.





Оказалось, что это не совсем новая затея. Еще год назад — в марте 2025-го — жена Григоровича Леся подала заявку на регистрацию торговой марки S.T.R.A.N.G.E.R. А первые планы по новой игре появились у Сергея еще раньше — даже до окончания разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако лишь в этом году начались фактические работы над ней.

«Собирать штат и разрабатывать игру начал 12 февраля этого года», — рассказал Григорович.

По замыслу, S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS — это научно-фантастическая игра в жанре RPG, события которой разворачиваются в постапокалиптическом мире. Разработкой занимается новая команда Григоровича, в которую вошли несколько разработчиков первой игры S.T.A.L.K.E.R. Всего над проектом работают шесть разработчиков, четверо из которых сейчас находятся в Украине, а еще двое работают дистанционно. Команду возглавляет сам Сергей Григорьевич. В то же время известная GSC Game World не участвует в разработке.

Григорович говорит о масштабном и дорогом проекте. Стоимость полного цикла разработки он оценивает в несколько десятков миллионов долларов. По его словам, разработка первой части S.T.A.L.K.E.R. стоила около $2 млн, а создание S.T.A.L.K.E.R. 2 обошлось уже в $70 млн. Сергей считает, что создание S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS будет стоить меньше.





На данный момент Григорович финансирует проект самостоятельно. В то же время он уверен, что дополнительные средства удастся найти, когда в этом возникнет необходимость.

«Если потребуется финансирование, вряд ли будут проблемы с поиском инвесторов», — говорит Сергей.

По мнению Григоровича, разработка S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS может длиться несколько лет. Однако спрогнозировать конкретные сроки пока трудно. Он напомнил, что разработка первой части S.T.A.L.K.E.R. длилась 7 лет, а S.T.A.L.K.E.R. 2 — уже 9.

Напомним, Сергей Григорович основал студию GSC Game World в Киеве еще в 1995 году и стоял за созданием культовых серий Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., а также игр American Conquest, Heroes of Annihilated Empires и Alexander. В 2023 году контроль над студией получил бизнесмен Максим Криппа. Впоследствии, в 2024 году, GSC Game World выпустила игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую продолжает поддерживать патчами и сейчас.

Хотя Сергей Григорьевич уже не имеет доли в GSC Game World, он будет получать определенный процент с чистой прибыли от продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 и еще некоторых проектов компании.

Источник: forbes