Salesforce покупает мессенджер Slack за $27,7 млрд





Гигант облачных вычислений Salesforce приобретает корпоративный мессенджер Slack. Эта сделка станет одним из самых значительных приобретений в индустрии программного обеспечения для бизнеса за последние годы и самой большой покупкой Salesforce за всю историю.

Согласно данным пресс-релиза, Salesforce заплатит за покупку Slack $27,7 млрд. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Slack получат по $26,79 денежными средствами и 0,0776 обычных акций Salesforce за каждую акцию Slack. С учётом стоимости акций Salesforce на 30 ноября 2020 года, это как раз и формирует сумму $27,7 млрд.

Компания Slack была создана в качестве игрового стартапа в 2009 году. Затем компания сосредоточилась на предоставлении корпоративных коммуникаций, которые могли бы составить конкуренцию электронной почте. В дальнейшем перечень предлагаемых услуг расширился за счёт функций видеоконференций, хостинга файлов, IT-администрирования и др. Достаточно быстро Slack переросла в крупного конкурента Microsoft в сфере корпоративных коммуникаций. По состоянию на октябрь прошлого года у неё насчитывалось более 12 млн ежедневно активных пользователей. Её рыночная стоимость составляет около $25 млрд.

Источник: The Verge