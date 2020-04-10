Samsung Display продолжает доминировать на рынке OLED дисплеев для смартфонов





Подразделение Samsung Display длительное время было доминирующим игроком в OLED-бизнесе, и похоже, что его господство ещё далеко не закончено. Согласно данным последнего публичного анализа рынка, корейский производитель отгрузил более 90% всех OLED-панелей для смартфонов в первом квартале 2020 года. Результат впечатляющий, хотя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он немного ухудшился. В первом квартале 2019 года на долу Samsung Display приходилось 94,1% рынка OLED дисплеев для смартфонов.

Согласно данным отчёта аналитической компании Stone Partners в первом квартале 2020 года общий объём рынка OLED дисплеев для смартфонов составил 68,3 млн устройств. При этом Samsung Display реализовала 61,6 млн дисплеев, что соответствует доле рынка 90,2%. На втором месте с громадным отставанием расположилась компания EverDisplay Optronics. Она смогла реализовать лишь 3,3 млн OLED дисплеев для смартфонов и заняла 4,9% этого рынка.

Представитель отрасли заявил, что «количество жестких OLED-панелей, поставляемых китайскими производителями, в настоящее время незначительно». Ожидается, что Samsung и далее будет доминировать на этом рынке. Это связано с тем, что всё больше и больше смартфонов среднего и даже бюджетного уровней в последнее время оснащаются OLED-панелями.

Источник: gsmarena