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Samsung Display продолжает доминировать на рынке OLED дисплеев для смартфонов

Samsung Display продолжает доминировать на рынке OLED дисплеев для смартфонов

Samsung Display продолжает доминировать на рынке OLED дисплеев для смартфонов


Подразделение Samsung Display длительное время было доминирующим игроком в OLED-бизнесе, и похоже, что его господство ещё далеко не закончено. Согласно данным последнего публичного анализа рынка, корейский производитель отгрузил более 90% всех OLED-панелей для смартфонов в первом квартале 2020 года. Результат впечатляющий, хотя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он немного ухудшился. В первом квартале 2019 года на долу Samsung Display приходилось 94,1% рынка OLED дисплеев для смартфонов.

Согласно данным отчёта аналитической компании Stone Partners в первом квартале 2020 года общий объём рынка OLED дисплеев для смартфонов составил 68,3 млн устройств. При этом Samsung Display реализовала 61,6 млн дисплеев, что соответствует доле рынка 90,2%. На втором месте с громадным отставанием расположилась компания EverDisplay Optronics. Она смогла реализовать лишь 3,3 млн OLED дисплеев для смартфонов и заняла 4,9% этого рынка.

Представитель отрасли заявил, что «количество жестких OLED-панелей, поставляемых китайскими производителями, в настоящее время незначительно». Ожидается, что Samsung и далее будет доминировать на этом рынке. Это связано с тем, что всё больше и больше смартфонов среднего и даже бюджетного уровней в последнее время оснащаются OLED-панелями.

Источник: gsmarena

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