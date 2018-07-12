Samsung Galaxy Note9 будет представлен 9 августа, цена базовой версии составит €990

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В следующем месяце ожидается презентация нового смартфона Samsung Galaxy Note9. Многое об этой модели уже известно благодаря многочисленным утечкам. Тайной оставалась лишь цена новинки. Но сегодня и эти сведения перестали быть секретом.

Сначала кратко напомним технические характеристики Samsung Galaxy Note9. По предварительным данным, этот смартфон оснащён дисплеем S-AMOLED Infinity Display диагональю 6,4 дюйма. В основе будет лежать SoC Snapdragon 845 или Exynos 9810 в зависимости от рынка.

Объём ОЗУ составит 6 или 8 ГБ, а ёмкость флэш-памяти — 128 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч. Также ожидается выпуск варианта с 256 ГБ или даже 512 ГБ флэш-памяти. Сдвоенную основную камеру Galaxy Note9 унаследует от Galaxy S9+, но она будет улучшена благодаря технологиям ИИ.

По данным польского сайта, официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Note9 состоится 9 августа. В этот же день устройство станет доступным для предварительного заказа, а фактические продажи в Польше стартуют 24 августа. Что касается цены новинки, то базовая версия с 6 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить около €990 (или около $1158). Цены моделей с большим количеством памяти пока не называются.

Источник: gsmarena