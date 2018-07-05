Samsung Galaxy Note9 с 8 ГБ ОЗУ протестирован в Geekbench. Подтверждено наличие модуля Bluetooth в стилусе S Pen

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О смартфоне Samsung Galaxy Note9 мы уже знаем достаточно много. В частности, нам уже известно, как он будет выглядеть, и какие характеристики получит.

По этой причине появление соответствующей записи о Galaxy Note9 в базе данных популярного, но скупого на технические подробности, тестового пакета Geekbench, нас ничем не удивляет. Но при этом кое-какую новую информацию все же несет.

Для начала результат теста: в однопоточном тесте аппарат набрал 5162 баллов, в многопоточном — 10704 балла. Производитель явно внес какие-то программные улучшения, поскольку предыдущие результаты в Geekbench были ниже: 3716/8984 и 2737/9064 баллов соответственно. Отметим, что речь о европейской версии Galaxy Note9, построенной на SoC Exynos 9810. Напомним, что для США и Китая предусмотрена версия с SoC Snapdragon 845.

Самое интересное – это наличие у смартфона 8 ГБ ОЗУ. Рекордом это не является, но это все равно максимальное на сегодняшний день значение в сегменте. К тому же, до этого момента максимальный объем ОЗУ у флагманов Samsung не превышал 6 ГБ. Таким образом, Galaxy Note9 станет первой моделью производителя с 8 ГБ ОЗУ. До этого считалось, что вариант с 8 ГБ ОЗУ будет предложен только для рынка Азии.

Судя по записи в базе данных Geekbench, устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Кроме того, сейчас уже достоверно известно, что стилус Samsung Galaxy Note9 получит модуль Bluetooth LE (впервые в линейке S Pen). Устройство под модельным номером EJ-PN960 появилось в базе данных Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC).

Наличие беспроводного интерфейса должно существенно расширить возможности стилуса, открыв пользователям новые сценарии работы с устройством. Ранее мы уже слышали, что новый S Pen можно будет использовать в управлении камерой, музыкой и даже в играх.

Анонс Samsung Galaxy Note9 состоится на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет в Нью-Йорке 9 августа этого года.

Источник: Gizmochina и The Verge