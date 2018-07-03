Изображения чехлов для Samsung Galaxy Note9 дополняют представление о смартфоне

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По предыдущим утечкам мы уже знаем, что Samsung Galaxy Note9 внешне практически не будет отличаться от своего предшественника. Но сейчас на сайте Gizmochina появились новые изображения, которые позволяют с большей долей достоверности говорить о дизайне новинки.

Как видим, они демонстрируют тот же дизайн, что и более ранние картинки: изогнутый по бокам экран с тонкой рамкой сверху и едва заметной рамкой снизу. В верхней части задней панели по центру видна горизонтальная сдвоенная камера, под которой располагается сканер отпечатков пальцев. На боковых гранях размещены кнопки для регулировки громкости, управления питанием и запуска голосового помощника Bixby.

В общем, теперь не остается никаких сомнений касательно внешности грядущей новинки.

Кстати, первоначально слухи указывали, что вернулась к горизонтальной сдвоенной камере ради установки более емкого аккумулятора. По слухам, его емкость Galaxy Note9 составит 4000 мА•ч.

Смартфону также приписывают экран диагональю 6,4 дюйма, Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от рынка), 6/8 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флэш-памяти.

Анонс Samsung Galaxy Note9 состоится 9 августа в Нью-Йорке.

Источник: Gizmochina